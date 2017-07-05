تونس تتحصل على جائزة الإتحاد الإفريقي في مجال تنمية الشباب

Mercredi 05 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-05 07:28:06

- تحصلت تونس على "جائزة الإتحاد الإفريقي في مجال تنمية الشباب"، بمناسبة تكريم عدد من الدول الأعضاء التي تميزت بإنجازاتها في مجال التنوع وذلك على هامش أشغال اليوم الأول للدورة العادية 29 لمؤتمر الإتحاد الإفريقي في 3 جويلية 2017، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبيبا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الشؤون الخارجية.يذكر أنه قد سبق تكريم تونس، بمنحها جائزة "أفضل مؤشر للحقوق الإجتماعية لفائدة المرأة"، في اختتام أشغال قمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي في دورتها السابقة المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، يومي 17 و18 جويلية 2016، تحت شعار "2016 سنة حقوق الإنسان في إفريقيا مع التركيز على حقوق المرأة".