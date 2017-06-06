Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 22:58:48

- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الزيادة في الأجور الدنيا المضمونة .وتهدف هذه الزيادة، وفق ما بينه في تصريح لـ(وات) المدير في الادارة العامة للشغل،كمال القلال، إلى المحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء ذوي الدخل المحدود، نظرا لارتفاع الأسعار، وذلك بعد التشاور مع المنظمات المهنية لأصحاب العمل و العمال.وبحسب بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية، فستتم الزيادة ب19.136 دينار في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن نظام عمل 48 ساعة، ليرتفع من 338 دينار الى 357.136 دينار في الشهر، وب15.947 دينار في الأجر الادنى المضمون لمختلف المهن لنظام عمل 40 ساعة، ليرتفع من 289.689 دينار الى 305.586 دينار في الشهر.وتقررت الزيادة أيضا ب 736 مليم في اليوم في الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، ليرتفع من 13 دينار الى 13.736 دينار في اليوم، والزيادة ب 775 مليم في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الاختصاص، ليرتفع من 13.6936 دينار الى 14.468 دينار في اليوم، وكذلك الزيادة ب810 مليم في الأجر الأدنى للعملة الفلاحيين ذوي الكفاءة،ليرتفع من 14.303 دينار الى 15.113 دينار في اليوم.وينتفع بهذا الاجراء حوالي 275 ألف عامل، على أن تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ بداية من أول أوت 2016.وجاء في نفس بلاغ الوزارة أنه سيتم سحب الزيادة في جرايات التقاعد في النظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة تساوي نسبة تطور الأجر الأدنى، وينسحب هذا الاجراء على حوالي 692 ألف و 400 متقاعد و منتفع بجراية و ذلك بداية من أول أوت 2016.ايمان