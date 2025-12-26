Babnet   Latest update 23:13 Tunis

أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر… والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1e6954132d3.09549755_hkogienflqmpj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 22:23 قراءة: 1 د, 32 ث
      
نفى أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، ما تم تداوله بخصوص تنفيذ إضراب عام في القطاع البنكي أيام 29 و30 و31 ديسمبر بمناسبة رأس السنة.

وخلال تدخله في برنامج “60 دقيقة” على إذاعة الديوان، أوضح الجزيري أن الجامعة لم تصدر أي برقية إضراب، مؤكدا أن الإعلان عن الإضرابات يخضع لإجراءات قانونية ومؤسساتية دقيقة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، ولا يتم إلا بقرار صادر عن المجلس القطاعي للبنوك.



ضغط القواعد وفرضية الإضراب قائمة**

وأشار الجزيري إلى وجود ضغط متواصل من القواعد النقابية للمطالبة بتنفيذ إضراب عام مفتوح، مبيّنا أن هذا التوجه مطروح بقوة، في ظل ما وصفه بـتعطل الحوار وغياب تجاوب سلطة الإشراف.

وأضاف أن الجامعة شرعت في تنفيذ وقفات احتجاجية ورفع الشارة الحمراء بعدد من البنوك، مع الإبقاء على فرضية الإضراب قائمة في صورة عدم العودة إلى طاولة المفاوضات.

“لسنا دعاة تعطيل… لكن حقوقنا غير قابلة للتفريط”

وشدد الكاتب العام على أن النقابة تتعامل بمسؤولية وطنية، خاصة في فترة حساسة مثل نهاية السنة، قائلا إن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة أخيرة للدفاع عن الحقوق.

وبيّن أن مطلب الأعوان يتمثل في الزيادة في الأجور لسنة 2025، وهي زيادة سبق الاتفاق حولها منذ سنة 2022، مؤكدا أن القطاع البنكي يحقق أرباحا، وأن تحسين أجور الأعوان يعود بالنفع حتى على الدولة من خلال الجباية.

“الموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر”

وأكد الجزيري أن الموظف البنكي أصبح اليوم تحت خط الفقر، وفق تعبيره، معتبرا أن مواصلة المماطلة تهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وختم بالقول إن الجامعة ستعود إلى قواعدها في صورة تواصل التعطيل، لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، مذكّرا بأن الدستور والقانون يكفلان حق الإضراب.

يُذكر أن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لم تعلن إلى حد الآن عن أي تاريخ رسمي لتنفيذ إضراب عام، وأن النشاط البنكي سيتواصل بصفة عادية خلال الأيام المقبلة.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320933

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
15° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026