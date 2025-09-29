عضو نقابة الزياتين بالساحلين: نحتاج دعمًا للترويج وتنويع الأسواق خارج أوروبا

استضافت فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، بإدارة حاتم عمارة وخليفة بن سالم، عبد الله الصحراوي، عضو نقابة الزياتين بالساحلين، للحديث عن استعدادات موسم جني الزيتون والتحديات التسويقية والمالية المصاحبة له.



موسم الجني: تواريخ تقديرية وصابة مرجّحة للارتفاع



ثلاث ركائز للنجاح: سعرٌ عادل، جودةٌ صارمة، وتمويلٌ ميسّر



سياق السوق: كميات أعلى.. وإيرادات أقل



بين الاستهلاك المحلي والتصدير



أكّد الصحراوي أنّ الاستعدادات انطلقت “مبكّرًا وبروح إيجابية” بعد أمطار مفيدة، مع تواريخلبدء الجني:في سليانة وبسوسة، على أن تُعلن المواعيد رسميًا لاحقًا. وقدّم لمحة عن تقديرات أولية للإنتاج بعدد من الولايات، مشيرًا إلى مستويات معتبرة بصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان، ما يرجّح موسمًا “أعلى من السنة الماضية” إذا استمرت الظروف المناخية على نفس الوتيرة.طرح الصحراوي “خارطة طريق” بثلاث ركائز:1.يغطّي كلفة الجني والنقل والرحى، مع دورٍ تعديلي لـعبروالحد من المضاربة.2.: تحديث المعدات واحترام المعايير الصحية لتفادي تدهور الجودة إلى “زيت لامبانتي” منخفض القيمة؛ فالمشترون الأوروبيون “لا يقبلون زيتًا مخزّنًا في شروط دون المعايير”.3.(فلاحون، معاصر، مصدرون) بفوائد معقولةبدل نسب مرتفعة تُربك الدورة المالية، أسوةً بالممارسات الأوروبية.كما دعا إلىوتمكينهم من التخزين والترويج وخارج الاتحاد الأوروبي، حيث تظلمنافسين كبارًا يستفيدون من تسويقٍ أقوى. وابتكر الصحراوي مقترحًا ترويجيًا عبر: توزيع “قوارير تذوّق” صغيرة على السياح لتعزيز صورة الزيت التونسي وفتح قنوات بيع تجزئة دولية.ووفق(نوفمبر–أوت 2025)، تراجعتبـإلى، رغمبـإلى؛ ويعود ذلك أساسًا إلى، إذ انخفضبـإلىمقابلفي أوت 2024.تصدرّتوجهات التصدير (من الكميات) ثم) و). وبلغت صادراتبقيمة(متوسط)؛ حصة الحجموالقيمة، مع تمثيل المعلّبفقط من البيولوجي. وتعدّالسوق الأولى للبيولوجي () تليها) ثم).ذكّر الصحراوي بأنلا يتجاوز عادةسنويًا، ما يفرض الحفاظ علىدون الإضرار بقدرة التونسي الشرائية. وعلى المستوى الداخلي، رجّح أنّ أسعار المستهلك ستتضح مع انطلاق الجني والعصر فعليًا، مشددًا على أن(وزارات الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة، ديوان الزيت، المعاصرون، المصدّرون، والبنوك) هو الشرط الحاسم لاستثمار موسمٍ يبدو واعدًا… في سوقٍ عالميةٍ