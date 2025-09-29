Babnet   Latest update 07:42 Tunis

عضو نقابة الزياتين بالساحلين: نحتاج دعمًا للترويج وتنويع الأسواق خارج أوروبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68da3aa7087643.50578153_omlfqnejikpgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 08:51 قراءة: 2 د, 7 ث
      
استضافت فقرة Arrière Plan من برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة، بإدارة حاتم عمارة وخليفة بن سالم، عبد الله الصحراوي، عضو نقابة الزياتين بالساحلين، للحديث عن استعدادات موسم جني الزيتون والتحديات التسويقية والمالية المصاحبة له.

موسم الجني: تواريخ تقديرية وصابة مرجّحة للارتفاع


أكّد الصحراوي أنّ الاستعدادات انطلقت “مبكّرًا وبروح إيجابية” بعد أمطار مفيدة، مع تواريخ تقديرية لبدء الجني: 25 أكتوبر في سليانة و4 نوفمبر بسوسة، على أن تُعلن المواعيد رسميًا لاحقًا. وقدّم لمحة عن تقديرات أولية للإنتاج بعدد من الولايات، مشيرًا إلى مستويات معتبرة بصفاقس وسيدي بوزيد والقيروان، ما يرجّح موسمًا “أعلى من السنة الماضية” إذا استمرت الظروف المناخية على نفس الوتيرة.


ثلاث ركائز للنجاح: سعرٌ عادل، جودةٌ صارمة، وتمويلٌ ميسّر

طرح الصحراوي “خارطة طريق” بثلاث ركائز:

1. سعر عادل للفلاح يغطّي كلفة الجني والنقل والرحى، مع دورٍ تعديلي لـديوان الزيت عبر سعرٍ مرجعي والحد من المضاربة.
2. جودة المعاصر والتخزين: تحديث المعدات واحترام المعايير الصحية لتفادي تدهور الجودة إلى “زيت لامبانتي” منخفض القيمة؛ فالمشترون الأوروبيون “لا يقبلون زيتًا مخزّنًا في شروط دون المعايير”.
3. تمويل سلسلة القيمة (فلاحون، معاصر، مصدرون) بفوائد معقولة 5–6% بدل نسب مرتفعة تُربك الدورة المالية، أسوةً بالممارسات الأوروبية.

كما دعا إلى تشجيع المصدّرين وتمكينهم من التخزين والترويج وتنويع الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تظل إيطاليا وإسبانيا منافسين كبارًا يستفيدون من تسويقٍ أقوى. وابتكر الصحراوي مقترحًا ترويجيًا عبر وزارة السياحة: توزيع “قوارير تذوّق” صغيرة على السياح لتعزيز صورة الزيت التونسي وفتح قنوات بيع تجزئة دولية.

سياق السوق: كميات أعلى.. وإيرادات أقل

ووفق المرصد الوطني للفلاحة (نوفمبر–أوت 2025)، تراجعت عائدات صادرات زيت الزيتون بـ 29,5% إلى 3386,3 مليون دينار، رغم ارتفاع الكميات بـ 39,4% إلى 252,7 ألف طن؛ ويعود ذلك أساسًا إلى هبوط الأسعار العالمية، إذ انخفض متوسط السعر بـ 49,4% إلى 13,400 د/كلغ مقابل 26,510 د في أوت 2024.
تصدرّت إسبانيا وجهات التصدير (39,9% من الكميات) ثم إيطاليا (17,8%) وكندا (10,7%). وبلغت صادرات الزيت البيولوجي 48,9 ألف طن بقيمة 664,8 مليون دينار (متوسط 13,600 د/كلغ)؛ حصة الحجم 19,4% والقيمة 19,6%، مع تمثيل المعلّب 6,1% فقط من البيولوجي. وتعدّ إيطاليا السوق الأولى للبيولوجي (51,6%) تليها إسبانيا (19,7%) ثم الولايات المتحدة (17,4%).

بين الاستهلاك المحلي والتصدير

ذكّر الصحراوي بأن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز عادة 40–50 ألف طن سنويًا، ما يفرض الحفاظ على التنافسية التصديرية دون الإضرار بقدرة التونسي الشرائية. وعلى المستوى الداخلي، رجّح أنّ أسعار المستهلك ستتضح مع انطلاق الجني والعصر فعليًا، مشددًا على أن التحضير المبكر والتنسيق بين كلّ المتدخلين (وزارات الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة، ديوان الزيت، المعاصرون، المصدّرون، والبنوك) هو الشرط الحاسم لاستثمار موسمٍ يبدو واعدًا كمًّا… في سوقٍ عالميةٍ منخفضة السعر.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315677


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
22°-19
25°-18
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    