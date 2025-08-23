تونس: عجز الميزان التجاري الطاقي يتراجع بنسبة 7 بالمائة لكن الاستقلالية الطاقية تتقلّص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676566b0f07089.72307124_legojhfipmqnk.jpg width=100 align=left border=0>

تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع موفى جوان 2025 بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق أرقام نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.



وفي برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، أوضح الخبير الطاقي عز الدين خلف الله أنّ العجز يعني الفارق بين قيمة ما تستورده تونس من منتجات طاقية (النفط والغاز بالأساس) وقيمة ما تصدره، مشيرًا إلى أنّ البلاد استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية ما قيمته 6,3 مليار دينار، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 1,1 مليار دينار، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز بـ 5,2 مليار دينار مقابل 5,6 مليار دينار في 2024.

