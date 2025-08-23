تونس: عجز الميزان التجاري الطاقي يتراجع بنسبة 7 بالمائة لكن الاستقلالية الطاقية تتقلّص
تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس مع موفى جوان 2025 بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق أرقام نشرها المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وفي برنامج "هنا تونس" على إذاعة الديوان، أوضح الخبير الطاقي عز الدين خلف الله أنّ العجز يعني الفارق بين قيمة ما تستورده تونس من منتجات طاقية (النفط والغاز بالأساس) وقيمة ما تصدره، مشيرًا إلى أنّ البلاد استوردت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية ما قيمته 6,3 مليار دينار، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 1,1 مليار دينار، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز بـ 5,2 مليار دينار مقابل 5,6 مليار دينار في 2024.
لماذا تراجع العجز؟وبيّن الخبير أنّ هذا التراجع يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
* انخفاض أسعار النفط عالميًا بنسبة 15 بالمائة.
* انخفاض أسعار الغاز المستورد من الجزائر بنسبة 13 بالمائة.
* تحسّن سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنحو 2 بالمائة.
الاستقلالية الطاقية في تراجعورغم هذا التطور الإيجابي، لفت خلف الله إلى أنّ معدل الاستقلالية الطاقية (أي نسبة ما تنتجه تونس من حاجياتها) تراجع من 44 بالمائة العام الماضي إلى 38 بالمائة فقط هذا العام، بسبب انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز مقابل ارتفاع الطلب الداخلي.
وأكد أنّ التحدي الأكبر يبقى في تعزيز الإنتاج الوطني وتنويع مصادر الطاقة، خاصة عبر الاستثمار في الطاقات المتجددة، لتقليص الاعتماد الكبير على التوريد.
