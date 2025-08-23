بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستقام يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت الجاري، على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.
الأربعاء 27 أوت 2025
* ملعب المرسى المعشب: المستقبل الرياضي بالمرسى 🆚 الاتحاد الرياضي المنستيري
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي 🆚 النجم الرياضي بالمتلوي
* ملعب 15 أكتوبر ببنزرت: النادي الرياضي البنزرتي 🆚 النادي الإفريقي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي 🆚 الشبيبة الرياضية القيروانية
الخميس 28 أوت 2025* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي التونسي 🆚 المستقبل الرياضي بسليمان
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الرياضي الساحلي 🆚 المستقبل الرياضي بقابس
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الرياضي الصفاقسي 🆚 الشبيبة الرياضية بالعمران
* المركب الرياضي بجرجيس: الترجي الرياضي الجرجيسي 🆚 الاتحاد الرياضي ببنقردان
