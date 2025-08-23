بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الرابعة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن برنامج مباريات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستقام يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أوت الجاري، على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.



الأربعاء 27 أوت 2025

