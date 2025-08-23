فيلم "صمت الراعي" لمروان الطرابلسي يمثّل تونس في مهرجان "Apricot Tree" الدولي بأرمينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9bbdd528fb3.14412782_oqflepnmjikgh.jpg width=100 align=left border=0>

تم اختيار الفيلم الوثائقي التونسي القصير "صمت الراعي" للمخرج مروان الطرابلسي للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة من مهرجان "Apricot Tree" السينمائي الدولي، الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية إيرفان من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025.



ويمتد الفيلم على 15 دقيقة، ويسلط الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للتونسيين من خلال رمزية السكين في مدينة نابل، حيث يُظهر تحوّلها من أداة دينية مخصصة للذبح إلى أداة استغلتها تيارات متطرفة في ممارسة العنف ضد البشر، في إشارة رمزية إلى حادثة ذبح الراعي مبروك السلطاني سنة 2015، التي هزّت الرأي العام التونسي.

