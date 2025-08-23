فيلم "صمت الراعي" لمروان الطرابلسي يمثّل تونس في مهرجان "Apricot Tree" الدولي بأرمينيا
تم اختيار الفيلم الوثائقي التونسي القصير "صمت الراعي" للمخرج مروان الطرابلسي للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة من مهرجان "Apricot Tree" السينمائي الدولي، الذي تحتضنه العاصمة الأرمينية إيرفان من 30 أوت إلى 6 سبتمبر 2025.
ويمتد الفيلم على 15 دقيقة، ويسلط الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للتونسيين من خلال رمزية السكين في مدينة نابل، حيث يُظهر تحوّلها من أداة دينية مخصصة للذبح إلى أداة استغلتها تيارات متطرفة في ممارسة العنف ضد البشر، في إشارة رمزية إلى حادثة ذبح الراعي مبروك السلطاني سنة 2015، التي هزّت الرأي العام التونسي.
وحظي الفيلم باهتمام واسع دوليا، إذ شارك خلال سنة 2024 في مهرجانات بعدة بلدان من بينها سلطنة عمان، البحرين، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، نيجيريا، المكسيك وبولونيا، حيث حصد جوائز مرموقة منها:
* أفضل فيلم وثائقي دولي في مهرجان "الباطنة الدولي للأفلام" (سلطنة عمان).
* أفضل فيلم وثائقي دولي في جوائز "الشاشة الرابعة للأفلام" (إنقلترا).
* الجائزة الكبرى في مهرجان "سوس الدولي" (المغرب).
* أفضل مونتاج في مهرجان "غراند أوف الدولي" (بولونيا – ديسمبر 2024).
