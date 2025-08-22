تراجع فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري بـ61,8% في النصف الأول من 2025

سجّل فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 73,5 مليون دينار مع موفى جوان 2025، مقابل 192,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 61,8%، وفق نشرية "اليقظة" الصادرة اليوم الجمعة 22 أوت 2025 عن المرصد الوطني للفلاحة.



الصادرات: انخفاض في القيمة والكمية



أهم الأصناف المصدّرة



أبرز الوجهات



الواردات: ارتفاع في الكمية والقيمة



توزيع الواردات حسب الاستعمال



* بلغت323,5 مليون دينار مقابل 397,4 مليون دينار سنة 2024 (تراجع بـ18,6%).* بلغ13,6 ألف طن مقابل 16,9 ألف طن في 2024.* سجلزيادة طفيفة بـ1,3% ليصل إلى: 6 آلاف طن.: 3,5 آلاف طن.: ألف طن.تتوزع مبيعات تونس على أكثر من 29 سوقًا، حيث تحتل:: 32%.: 15%.: 12%.* بلغت16,9 ألف طن بقيمة 250 مليون دينار، مقابل 30,7 ألف طن بقيمة 205 مليون دينار سنة 2024.* سجلت الواردات ارتفاعًا بـ20,2% من حيث الكمية وبـ22% من حيث القيمة.* ارتفعبـ1,5% ليبلغ 6,8 دينار/كلغ.موجّهة للتصنيع.لتزويد السوق.للتسمين.