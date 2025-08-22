تراجع فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري بـ61,8% في النصف الأول من 2025
سجّل فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تراجعًا ملحوظًا ليبلغ 73,5 مليون دينار مع موفى جوان 2025، مقابل 192,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 61,8%، وفق نشرية "اليقظة" الصادرة اليوم الجمعة 22 أوت 2025 عن المرصد الوطني للفلاحة.
الصادرات: انخفاض في القيمة والكمية
* بلغت قيمة الصادرات 323,5 مليون دينار مقابل 397,4 مليون دينار سنة 2024 (تراجع بـ18,6%).
* بلغ حجم المبيعات 13,6 ألف طن مقابل 16,9 ألف طن في 2024.
* سجل معدل الأسعار عند التصدير زيادة طفيفة بـ1,3% ليصل إلى 23,8 دينار/كلغ.
أهم الأصناف المصدّرة* الأسماك: 6 آلاف طن.
* المصبرات وشبه المصبرات: 3,5 آلاف طن.
* القشريات: ألف طن.
أبرز الوجهاتتتوزع مبيعات تونس على أكثر من 29 سوقًا، حيث تحتل:
* إيطاليا: 32%.
* إسبانيا: 15%.
* ليبيا: 12%.
الواردات: ارتفاع في الكمية والقيمة* بلغت الواردات 16,9 ألف طن بقيمة 250 مليون دينار، مقابل 30,7 ألف طن بقيمة 205 مليون دينار سنة 2024.
* سجلت الواردات ارتفاعًا بـ20,2% من حيث الكمية وبـ22% من حيث القيمة.
* ارتفع معدل الأسعار عند التوريد بـ1,5% ليبلغ 6,8 دينار/كلغ.
توزيع الواردات حسب الاستعمال* 77,2% موجّهة للتصنيع.
* 22,4% لتزويد السوق.
* 0,4% للتسمين.
