وزير الفلاحة يوصى بانجاح موسم الزيتون 2025-2026 في ظل المؤشرات الايجابية

اوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بانجاح موسم الزيتون 2025-2026 في ظل وجود مؤشرات ايجابية.

وعقد بن الشيخ، في اطار العمل المتواصل لوزارة الفلاحة لإنجاح موسم الزّيتون على مستوى الإنتاج والتّحويل والتّصدير، الجمعة ، اجتماعا للمجلس الوطني للزيتون بحضور ممثّلي الهياكل العمومية المتداخلة وممثّلي المهنة، وفق بلاغ الوزارة.

وخصص اللقاء للنظر في تقدم موسم التصدير، والمؤشرات العالمية للإنتاج والاسعار ومصفوفة البرامج والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات لإنجاح الموسم القادم 2025/2026.

