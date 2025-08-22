Babnet   Latest update 20:15 Tunis

وزير الفلاحة يوصى بانجاح موسم الزيتون 2025-2026 في ظل المؤشرات الايجابية

اوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، بانجاح موسم الزيتون 2025-2026 في ظل وجود مؤشرات ايجابية.
وعقد بن الشيخ، في اطار العمل المتواصل لوزارة الفلاحة لإنجاح موسم الزّيتون على مستوى الإنتاج والتّحويل والتّصدير، الجمعة ، اجتماعا للمجلس الوطني للزيتون بحضور ممثّلي الهياكل العمومية المتداخلة وممثّلي المهنة، وفق بلاغ الوزارة.
وخصص اللقاء للنظر في تقدم موسم التصدير، والمؤشرات العالمية للإنتاج والاسعار ومصفوفة البرامج والإجراءات المتعلقة بالاستعدادات لإنجاح الموسم القادم 2025/2026.

وثمن أعضاء المجلس عقد هذه الجلسة بصفة مبكرة مما يمكن من حسن الاستعداد للموسم القادم. وتناولوا بالدرس المقترحات المضمنة بالمصفوفة والتي تعبر عن جانب كبير من مشاغل القطاع، كما تم اثراء هذه المقترحات بمجموعة من التوصيات تهم مختلف حلقات المنظومة من الإنتاج مرورا بالتحويل والخزن وصولا إلى الترويج.

وإثر النّقاش وتبادل الآراء، أكد الوزير أنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لكل المقترحات، مبرزا أن مؤشّرات الموسم القادم ايجابيّة. و أوصى الوزير بالعمل المشترك بين جميع الأطراف لتدارك نقائص الموسم الفارط مشددا على مزيد التّنسيق لمجابهة التّطوّرات والتّدخّل الحيني لإنجاح الموسم وضمان حسن سيره.
وللتّذكير فإن صادرات تونس من زيت الزيتون خلال موسم (20252026) بلغت 239 ألف طن اي بنسبة تطور 35 بالمائة مقارنة بنفس الفترة.


