عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ينخفض الى مستوى 1ر5 مليار دينار مع موفي جوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg width=100 align=left border=0>

انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 7 بالمائة، مع موفى جوان 2025، مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 188ر5 مليار دينار مقابل 577ر5 مليار دينار خلال جوان 2024.

وبين المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025 ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاور 18 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري.

وسجلت صادرات تونس من الطاقة ،مع موفي شهر جوان 2025 ، انخفاضا في القيمة بنسبة 38 بالمائة مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 15 بالمائة مقارنة بموفى شهر جوان 2024.





وبلغت قيمة الموارد الطاقية التي تم توريدها الى حدود موفي جوان 2025 قرابة 3ر6 مليار دينار في حين صدرت مواد طاقية بقيمة ناهزت 1ر1 مليار دينار مما أفضي الى تسجيل هذا العجز.