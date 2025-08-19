Babnet   Latest update 18:21 Tunis

عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس ينخفض الى مستوى 1ر5 مليار دينار مع موفي جوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Août 2025 - 17:43 قراءة: 0 د, 35 ث
      
انخفض عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 7 بالمائة، مع موفى جوان 2025، مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ 188ر5 مليار دينار مقابل  577ر5 مليار دينار خلال جوان 2024.
وبين المرصد الوطني للطاقة والمناجم، في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025 ان نسبة تغطية الواردات للصادرات لم تتجاور  18 بالمائة خلال النصف الاول من العام الجاري.
وسجلت صادرات تونس من الطاقة ،مع موفي شهر جوان 2025 ، انخفاضا في القيمة بنسبة 38 بالمائة مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 15 بالمائة مقارنة بموفى شهر جوان 2024.

وبلغت قيمة الموارد الطاقية التي تم توريدها الى حدود موفي جوان 2025 قرابة 3ر6 مليار دينار في حين صدرت مواد طاقية بقيمة ناهزت 1ر1 مليار دينار  مما أفضي الى تسجيل هذا العجز.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313590


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:07
12:30
05:40
04:06
الرطــوبة:
% 52
Babnet
Babnet36°
33° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-25
42°-26
35°-26
33°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24348,5

  • (19/08)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,35164 DT        1$ =2,89930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/08)   937,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    