رئيسة الحكومة تؤدي زيارة رسميّة إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدّولي للتّنمية في إفريقيا "تيكاد9"
(من مبعوثة وات، منى الودرني)-غادرت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، تونس، الاثنين، في اتجاه إلى مدينة "يوكوهاما" باليابان، متوجهة في زيارة رسمية، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9". وستعقد القمّة من 20 وحتّى 22 أوت 2025، تحت شعار "التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا".
ويشارك في أشغال هذا المؤتمر رئيس الحكومة اليابانية، ورؤساء دول وحكومات إفريقية، وستجري رئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين من اليابان ومن البلدان الإفريقية.
ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة عدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
