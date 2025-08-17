صادرات تونس من الغلال تصل الى أكثر من 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت وبروز الهند وسنغفورة كحرفاء جدد

بلغت صادرات تونس من الغلال منذ بداية العام وإلى حدود يوم 15 أوت الجاري ما قيمته 96,3 مليون دينار متأتية من كميات بلغت حوالي 24 ألف طن، مقابل 64,1 مليون دينار بكميات 20,6 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.



وسجّل مشهد الصادرات التونسية من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري (التوت الأزرق) بكمية 234,5 طنا لكليهما.



الإمارات والهند وسنغفورة تفتح آفاقا جديدة



الشركاء التقليديون: فرنسا وإيطاليا



توزيع الصادرات حسب الأصناف



وبحسب معطيات من، فقد استأثرتبالنصيب الأوفر من الكميات والقيمة المالية، حيث بلغ إجمالي ما رُوّج في السوق الليبية إلى منتصف أوت الجاريمقابل 16,3 ألف طن بقيمة 45,2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.حلتفي المركز الثاني على مستوى قيمة الصادرات، إذ ارتفعت إلىإثر توريد نحو 775 طنا مقابل 4,8 مليون دينار و309 أطنان في العام الماضي.وارتفعت مبيعات تونس من الغلال باتجاهإلىمتأتية من تصدير 178 طنا، منها حوالي 176 طنا من التوت الأزرق، علما أن تونس لم تصدر أي كمية إلى هذا البلد في السنة الماضية.كما بلغت الصادرات نحوحواليإثر ترويج 171 طنا أساسا من، مقابل طنين فقط في السنة الماضية.وتمكّن المصدرون التونسيون أيضا من ترويج غلال بقيمةبكميات 137 طنا إلى، مقابل 1,4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.أظهرت البيانات أن السوقاستقطبت غلالا تونسية بقيمةوبكميات في حدود 1031 طنا مقابل 2038 طنا بقيمة 2,5 مليون دينار في 2024.وسجلت الصادرات باتجاهتراجعا، إذ استوردت 886 طنا فقط بقيمة 1,6 مليون دينار مقابل 2482 طنا بقيمة 4,6 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.: أكثر من 11,3 ألف طن بقيمة 18,3 مليون دينار، منها 9,5 آلاف طن للسوق الليبية و865 طنا لإيطاليا و713 طنا لفرنسا و158,5 طنا لهولندا.: 5,5 آلاف طن بقيمة 24,9 مليون دينار، أغلبها نحو السوق الليبية.: 3,8 آلاف طن فقط لكن بقيمة بلغت 16 مليون دينار.: 420 طنا بقيمة 12 مليون دينار.