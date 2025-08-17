صادرات تونس من الغلال تصل الى أكثر من 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت وبروز الهند وسنغفورة كحرفاء جدد
بلغت صادرات تونس من الغلال منذ بداية العام وإلى حدود يوم 15 أوت الجاري ما قيمته 96,3 مليون دينار متأتية من كميات بلغت حوالي 24 ألف طن، مقابل 64,1 مليون دينار بكميات 20,6 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وسجّل مشهد الصادرات التونسية من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري (التوت الأزرق) بكمية 234,5 طنا لكليهما.
وبحسب معطيات من المجمع المهني المشترك للغلال، فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من الكميات والقيمة المالية، حيث بلغ إجمالي ما رُوّج في السوق الليبية إلى منتصف أوت الجاري 20,2 ألف طن بقيمة تفوق 57 مليون دينار مقابل 16,3 ألف طن بقيمة 45,2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.
الإمارات والهند وسنغفورة تفتح آفاقا جديدةحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني على مستوى قيمة الصادرات، إذ ارتفعت إلى 13,8 مليون دينار إثر توريد نحو 775 طنا مقابل 4,8 مليون دينار و309 أطنان في العام الماضي.
وارتفعت مبيعات تونس من الغلال باتجاه الهند إلى 5,2 مليون دينار متأتية من تصدير 178 طنا، منها حوالي 176 طنا من التوت الأزرق، علما أن تونس لم تصدر أي كمية إلى هذا البلد في السنة الماضية.
كما بلغت الصادرات نحو سنغفورة حوالي 5 ملايين دينار إثر ترويج 171 طنا أساسا من الفراولة والتوت الأزرق، مقابل طنين فقط في السنة الماضية.
وتمكّن المصدرون التونسيون أيضا من ترويج غلال بقيمة 2,5 مليون دينار بكميات 137 طنا إلى دولة قطر، مقابل 1,4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.
الشركاء التقليديون: فرنسا وإيطالياأظهرت البيانات أن السوق الفرنسية استقطبت غلالا تونسية بقيمة 2,7 مليون دينار وبكميات في حدود 1031 طنا مقابل 2038 طنا بقيمة 2,5 مليون دينار في 2024.
وسجلت الصادرات باتجاه إيطاليا تراجعا، إذ استوردت 886 طنا فقط بقيمة 1,6 مليون دينار مقابل 2482 طنا بقيمة 4,6 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.
توزيع الصادرات حسب الأصناف* الدلاع: أكثر من 11,3 ألف طن بقيمة 18,3 مليون دينار، منها 9,5 آلاف طن للسوق الليبية و865 طنا لإيطاليا و713 طنا لفرنسا و158,5 طنا لهولندا.
* الخوخ: 5,5 آلاف طن بقيمة 24,9 مليون دينار، أغلبها نحو السوق الليبية.
* المشمش: 3,8 آلاف طن فقط لكن بقيمة بلغت 16 مليون دينار.
* التوت الأزرق (العنب البري): 420 طنا بقيمة 12 مليون دينار.
