Babnet   Latest update 13:38 Tunis

صادرات تونس من الغلال تصل الى أكثر من 96 مليون دينار مع منتصف شهر اوت وبروز الهند وسنغفورة كحرفاء جدد

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/stationfruitsss.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 12:20 قراءة: 1 د, 49 ث
      
بلغت صادرات تونس من الغلال منذ بداية العام وإلى حدود يوم 15 أوت الجاري ما قيمته 96,3 مليون دينار متأتية من كميات بلغت حوالي 24 ألف طن، مقابل 64,1 مليون دينار بكميات 20,6 ألف طن في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وسجّل مشهد الصادرات التونسية من الغلال بروز أسواق جديدة على غرار الهند وسنغفورة باستيعابهما بشكل لافت لمادة العنب البري (التوت الأزرق) بكمية 234,5 طنا لكليهما.



وبحسب معطيات من المجمع المهني المشترك للغلال، فقد استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من الكميات والقيمة المالية، حيث بلغ إجمالي ما رُوّج في السوق الليبية إلى منتصف أوت الجاري 20,2 ألف طن بقيمة تفوق 57 مليون دينار مقابل 16,3 ألف طن بقيمة 45,2 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة.

الإمارات والهند وسنغفورة تفتح آفاقا جديدة

حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني على مستوى قيمة الصادرات، إذ ارتفعت إلى 13,8 مليون دينار إثر توريد نحو 775 طنا مقابل 4,8 مليون دينار و309 أطنان في العام الماضي.

وارتفعت مبيعات تونس من الغلال باتجاه الهند إلى 5,2 مليون دينار متأتية من تصدير 178 طنا، منها حوالي 176 طنا من التوت الأزرق، علما أن تونس لم تصدر أي كمية إلى هذا البلد في السنة الماضية.

كما بلغت الصادرات نحو سنغفورة حوالي 5 ملايين دينار إثر ترويج 171 طنا أساسا من الفراولة والتوت الأزرق، مقابل طنين فقط في السنة الماضية.

وتمكّن المصدرون التونسيون أيضا من ترويج غلال بقيمة 2,5 مليون دينار بكميات 137 طنا إلى دولة قطر، مقابل 1,4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2024.

الشركاء التقليديون: فرنسا وإيطاليا

أظهرت البيانات أن السوق الفرنسية استقطبت غلالا تونسية بقيمة 2,7 مليون دينار وبكميات في حدود 1031 طنا مقابل 2038 طنا بقيمة 2,5 مليون دينار في 2024.

وسجلت الصادرات باتجاه إيطاليا تراجعا، إذ استوردت 886 طنا فقط بقيمة 1,6 مليون دينار مقابل 2482 طنا بقيمة 4,6 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية.

توزيع الصادرات حسب الأصناف

* الدلاع: أكثر من 11,3 ألف طن بقيمة 18,3 مليون دينار، منها 9,5 آلاف طن للسوق الليبية و865 طنا لإيطاليا و713 طنا لفرنسا و158,5 طنا لهولندا.
* الخوخ: 5,5 آلاف طن بقيمة 24,9 مليون دينار، أغلبها نحو السوق الليبية.
* المشمش: 3,8 آلاف طن فقط لكن بقيمة بلغت 16 مليون دينار.
* التوت الأزرق (العنب البري): 420 طنا بقيمة 12 مليون دينار.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313472


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet34°
34° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    