اعادة انتخاب رياض بالحاج رئيسا للجامعة التونسية للووشو كونغ فو

اعيد انتخاب رياض بلحاج رئيسا للجامعة التونسية للووشو كونغ فو للفترة النيابية 2025-2029، اثرانعقاد الجلسة العامة الانتخابية امس الاحد، حسب ما افاد به ماهر الصديق نائب رئيس الجامعة وكالة تونس افريقيا للانباء.



واوضح الصديق ان قائمة واحدة ترشحت للانتخابات وتحصلت على مجموع اصوات الجمعيات الرياضية المنخرطة في الجامعة وعددها 57.

