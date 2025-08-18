Babnet   Latest update 14:19 Tunis

اعادة انتخاب رياض بالحاج رئيسا للجامعة التونسية للووشو كونغ فو

Publié le Lundi 18 Août 2025 - 13:15
      
اعيد انتخاب رياض بلحاج رئيسا للجامعة التونسية للووشو كونغ فو للفترة النيابية 2025-2029، اثرانعقاد الجلسة العامة الانتخابية امس الاحد، حسب ما افاد به ماهر الصديق نائب رئيس الجامعة وكالة تونس افريقيا للانباء.

واوضح الصديق ان قائمة واحدة ترشحت للانتخابات وتحصلت على مجموع اصوات الجمعيات الرياضية المنخرطة في الجامعة وعددها 57.

وأكد ان المكتب الجامعي الجديد سيعمل على تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية في مختلف المشاركات القارية والدولية بداية من دورة الالعاب الاولمبية للشباب داكار 2026، بعد فترة نيابية اولى استهدفت بالخصوص التطوير ونشر اللعبة على اوسع نطاق.


وضمت القائمة الفائزة كلا من: رياض بالحاج (رئيس) وماهر الصديق (نائب رئيس) وصفوان التواتي ورياض الطبرقي ومحمد الطرابلسي وسندس مرجان وايناس المهذبي ومنال الخماسي وامير الوسلاتي وخالد اليحياوي وعبد العزيز حمدان وشادلي الميموني (أعضاء).
يذكر ان رياض بلحاج سبق له أن ترأس الجامعة التونسية للووشو كونغ فو خلال الفترة النيابية 2020-2024.


الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
