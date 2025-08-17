أفروبسكيت 2025: المنتخب التونسي يتأهل إلى الملحق المؤهل لربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a20d22522035.81490894_gokhlefqmnpji.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين، من ضمان مكانه في الملحق المؤهل إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا (أفروبسكيت 2025) بعد فوزه على مدغشقر بنتيجة 81-60، في المباراة التي جرت اليوم الأحد بالعاصمة الأنغولية لواندا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.



حصيلة المنتخب التونسي في الدور الأول

