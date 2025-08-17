Babnet   Latest update 18:09 Tunis

أفروبسكيت 2025: المنتخب التونسي يتأهل إلى الملحق المؤهل لربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a20d22522035.81490894_gokhlefqmnpji.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 18:09
      
تمكن المنتخب التونسي لكرة السلة، حامل لقب النسختين الأخيرتين، من ضمان مكانه في الملحق المؤهل إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا (أفروبسكيت 2025) بعد فوزه على مدغشقر بنتيجة 81-60، في المباراة التي جرت اليوم الأحد بالعاصمة الأنغولية لواندا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

حصيلة المنتخب التونسي في الدور الأول


* الجولة الأولى: خسارة أمام الكاميرون (65-86).

* الجولة الثانية: خسارة أمام نيجيريا (66-87).
* الجولة الثالثة: فوز على مدغشقر (81-60).

وبهذا، أنهى المنتخب التونسي الدور الأول في المركز الثالث بـ4 نقاط، خلف نيجيريا والكاميرون (4 نقاط لكل منهما قبل لقائهما المباشر لاحقًا)، فيما تذيلت مدغشقر الترتيب بثلاث هزائم.

المواجهة القادمة

سيواجه زملاء أشرف القنوني في الملحق صاحب المركز الثاني من المجموعة الأولى، التي تضم كلًا من:

* كوت ديفوار
* الرأس الأخضر
* الكونغو الديمقراطية
* رواندا

نظام التأهل

* متصدر كل مجموعة يتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.
* صاحبا المركزين الثاني والثالث يخوضان الملحق، على أن يصعد الفائز إلى دور الثمانية.

الترتيب المؤقت للمجموعة الثانية

1. نيجيريا – 4 نقاط (مبارتان)
2. الكاميرون – 4 نقاط (مبارتان)
3. تونس – 4 نقاط (3 مباريات)
4. مدغشقر – 3 نقاط (3 مباريات)


Babnet

