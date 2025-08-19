الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس تدعو إلى تحرك جهوي وإلى إنجاح تحرّك الخميس القادم

أقرت الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بدار الإتحاد الجهوي للشغل، العمل على إنجاح التجمع المشفوع بمسيرة، الذي سيتم تنظيمه يوم 21 أوت الجاري بالعاصمة، داعية إلى تحرك جهوي بصفاقس، لم يتم تحديد موعده.



وأفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، عثمان الجلولي، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على أشغال الهيئة الإدارية الجهوية، أن "إنعقاد الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس، يأتي بناء على قرار الهيئة الإدارية الوطنية، المنعقدة يوم 11 أوت الجاري، على خلفية الاعتداء السافر الذي قامت به مجموعات من أنصار السلطة على المقر المركزي للإتحاد العام التونسي للشغل ".



واعتبر المتحدّث "الاعتداء الذي استهدف المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤسفا ومدانا بكل المقاييس، سيما وأنه لقي تبريرا من رأس السلطة"، مشيرا إلى أن "النقابيين استهجنوا هذا الاعتداء، وأكّدوا أن استهداف المنظمة الشغيلة، والتضييق على العمل والحوار النقابي، لامجال للقبول به والسكوت عنه ".وفي السياق ذاته، ذكر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل أن "الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس، أوصت بضرورة تمتين الوحدة النقابية، ودعت كل النقابيين إلى الثبات في مواجهة كل من يستهدف المنظمة الشغيلة، سواء كان من السلطة، أو من القوى المتحالفة معها".كما دعت الهيئة الإدارية الجهوية، كل النقابيين، والشغالين بجهة صفاقس، إلى الإنتباه من حملات التجييش، والشيطنة، وإستهداف المنظمة الشغيلة، وجهة صفاقس بإعتبارها إحدى الأعمدة الحقيقية لمنظمة حشاد، فضلا عن التضامن فيما بينهم والإنتباه، واليقظة إلى كل عناوين الإستهدافعبر صفحات التواصل الاجتماعي".وبخصوص قرار الإضراب العام، أوضح، عثمان الجلولي، أن "هذا القرار اتخذه المجلس الوطني، وتبنته الهيئة الإدارية الوطنية، وأقرّته، وأكدته اليوم الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس، وتمسكت به، و دعت إلى ضرورة تفعيله، خاصة في حال تواصل استهداف والتضييق على العمل والحوار النقابي ".وخلص إلى القول أن "الهيئة الإدارية الجهوية بصفاقس، دعمت كل قرارات الهياكل الوطنية، للتصدي إلى محاولات المساس بهياكل المنظمة الشغيلة المنتخبة والشرعية "يذكر أن الهيئة الإدارية الجهوية للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، انعقدت تحت شعار "وفاء وحدة، نضال".هب