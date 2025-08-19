Babnet   Latest update 09:57 Tunis

هدير عبد الرازق ترد على اتهامات "محتوى غير أخلاقي": لجأت إلى القضاء لحماية سمعتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a437094ed1a5.83144221_fimgqelohnjpk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 19 Août 2025 - 08:33
      
شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ ضد البلوغر هدير عبد الرازق، اتهمها فيه بنشر محتويات وصفها بـ"غير الأخلاقية" تمثل اعتداءً على القيم الأسرية وترويجًا لأعمال منافية للآداب العامة.

المحامي أوضح أنه يملك مقاطع مصورة محفوظة على وحدة تخزين "فلاشة" تثبت صحة اتهاماته، مشيرًا إلى أن المتهمة اعتادت نشر محتويات "إباحية" على المنصات الإلكترونية، بما يشكل – وفق البلاغ – تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور.



رد البلوغر هدير عبد الرازق

من جانبها، نفت هدير عبر حساباتها الرسمية صحة تلك المزاعم، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات والحسابات التي تنشر مقاطع مزيفة باسمها. وقالت في منشور رسمي:
"أي صفحة هلاقيها ناشرة أو مشاركة فيديوهات أو ادعاءات كاذبة ضدي هيتقدم ضدها بلاغ رسمي.. زي ما القانون بيمشي علينا هيمشي عليكم.. وحسبي الله ونعم الوكيل".

موقف عائلتها

والد البلوغر، محمد عبد الرازق، علّق على الأزمة قائلاً إنه لا يعلم مصدر الفيديو المتداول، مؤكداً أن ابنته وكلت محامياً لتقديم بلاغ رسمي ضد الصفحات التي قامت بنشره. وأضاف: "منعرفش حاجة عن الفيديو ده.. عاقبوا اللي نشروا.. وأي حد هينزل فيديو لبنتي هقاضيه".

بلاغ جديد أمام النيابة الاقتصادية

وكيل هدير عبد الرازق تقدم بدوره ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمل رقم 1316230 عرائض، ضد عدد من الحسابات التي تداولت مقطع فيديو منسوبًا لها. البلاغ تضمن اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات والتزييف ونسبها زورًا، إضافة إلى الطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام واستغلال بيانات شخصية في محتويات مخالفة للآداب.

استمرار الجدل

القضية أثارت موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع جديد منسوب إليها، ما دفعها إلى التأكيد مجددًا على التمسك بحقها القانوني في ملاحقة كل من يساهم في نشر تلك المقاطع، بينما تواصل النيابة الاقتصادية فحص البلاغات والاتهامات المتبادلة.


الثلاثاء 19 أوت 2025 | 25 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:41
19:07
16:08
12:30
05:40
04:06
Babnet

