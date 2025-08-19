هدير عبد الرازق ترد على اتهامات "محتوى غير أخلاقي": لجأت إلى القضاء لحماية سمعتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a437094ed1a5.83144221_fimgqelohnjpk.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ ضد البلوغر هدير عبد الرازق، اتهمها فيه بنشر محتويات وصفها بـ"غير الأخلاقية" تمثل اعتداءً على القيم الأسرية وترويجًا لأعمال منافية للآداب العامة.



المحامي أوضح أنه يملك مقاطع مصورة محفوظة على وحدة تخزين "فلاشة" تثبت صحة اتهاماته، مشيرًا إلى أن المتهمة اعتادت نشر محتويات "إباحية" على المنصات الإلكترونية، بما يشكل – وفق البلاغ – تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور.

