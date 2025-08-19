هدير عبد الرازق ترد على اتهامات "محتوى غير أخلاقي": لجأت إلى القضاء لحماية سمعتي
شهدت الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد أن تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ ضد البلوغر هدير عبد الرازق، اتهمها فيه بنشر محتويات وصفها بـ"غير الأخلاقية" تمثل اعتداءً على القيم الأسرية وترويجًا لأعمال منافية للآداب العامة.
المحامي أوضح أنه يملك مقاطع مصورة محفوظة على وحدة تخزين "فلاشة" تثبت صحة اتهاماته، مشيرًا إلى أن المتهمة اعتادت نشر محتويات "إباحية" على المنصات الإلكترونية، بما يشكل – وفق البلاغ – تحريضًا مباشرًا على الفسق والفجور.
رد البلوغر هدير عبد الرازقمن جانبها، نفت هدير عبر حساباتها الرسمية صحة تلك المزاعم، مؤكدة أنها شرعت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات والحسابات التي تنشر مقاطع مزيفة باسمها. وقالت في منشور رسمي:
"أي صفحة هلاقيها ناشرة أو مشاركة فيديوهات أو ادعاءات كاذبة ضدي هيتقدم ضدها بلاغ رسمي.. زي ما القانون بيمشي علينا هيمشي عليكم.. وحسبي الله ونعم الوكيل".
