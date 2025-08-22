توفيق ديدي: للتونسيين: تلقاو عـرس فيه مـ&1704;ـرون روحوا !

وجّه العميد المتقاعدرسالة صارمة إلى التونسيين عبر إذاعة، دعاهم فيها إلىوعدم البقاء فيه، لما يشكّله من مخاطر قاتلة.وقال ديدي:، مشدّدا على أنّ، نظرا لتأثيرها الواسع وقدرتها على إصابة عدة أشخاص في لحظة واحدة.

وجاء هذا التحذير على خلفية، أمس الخميس، حيث توفي عريس يبلغ من العمر 33 سنة بطلق ناري بالرش خلال مراسم الاحتفال، كما أصيب طفل في التاسعة من عمره ومصوّر كان يوثّق الأجواء.وتخضع الحادثة حاليا إلىبعد أن أذنت النيابة العمومية بمدنين بفتح بحث للكشف عن المسؤوليات وتتبع المتسببين الذين لاذوا بالفرار عقب الحادثة.