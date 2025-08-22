توفيق ديدي: للتونسيين: تلقاو عـرس فيه مـ&1704;ـرون روحوا !
وجّه العميد المتقاعد توفيق ديدي رسالة صارمة إلى التونسيين عبر إذاعة الديوان أف أم، دعاهم فيها إلى مغادرة أي حفل زفاف يستعمل فيه "المڨرون" (الرش) وعدم البقاء فيه، لما يشكّله من مخاطر قاتلة.
وقال ديدي: "تلقاو عرس فيه مڨرون روحوا وما تقعدوش"، مشدّدا على أنّ ذخيرة المڨرون أخطر بكثير من ذخيرة بندقية حربية، نظرا لتأثيرها الواسع وقدرتها على إصابة عدة أشخاص في لحظة واحدة.
وجاء هذا التحذير على خلفية الفاجعة التي شهدتها معتمدية بن قردان بولاية مدنين، أمس الخميس، حيث توفي عريس يبلغ من العمر 33 سنة بطلق ناري بالرش خلال مراسم الاحتفال، كما أصيب طفل في التاسعة من عمره ومصوّر كان يوثّق الأجواء.
وتخضع الحادثة حاليا إلى تحقيق قضائي بعد أن أذنت النيابة العمومية بمدنين بفتح بحث للكشف عن المسؤوليات وتتبع المتسببين الذين لاذوا بالفرار عقب الحادثة.
