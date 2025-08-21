رغم حملات المراقبة... الإستهتار بصحة المواطن يتواصل
أكّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة محمد الرابحي، في مداخلة له على موجات إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، أنّ عمليات الرقابة الأخيرة كشفت عن مخالفات خطيرة في سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، رغم الحملات المكثّفة التي تنفذها فرق الهيئة.
حصيلة المراقبة
* 196 طناً من المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال الشهرين الأخيرين.
* 261 محضر مخالفات صحية سُجّلت ضد محلات ومؤسسات.
* 113 محضر حجز عدلي بسبب تجاوزات خطيرة.
وأشار الرابحي إلى أنّ 38% من حالات التسمم الغذائي مرتبطة أساساً باستهلاك السلطات والطواجن، فيما ساهمت الأكلات الخفيفة مثل "الكاسكروت" بنسبة هامة من بقية الحالات.
