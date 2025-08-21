رغم حملات المراقبة... الإستهتار بصحة المواطن يتواصل

أكّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة محمد الرابحي، في مداخلة له على موجات إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، أنّ عمليات الرقابة الأخيرة كشفت عن مخالفات خطيرة في سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، رغم الحملات المكثّفة التي تنفذها فرق الهيئة.



حصيلة المراقبة



تراجع في عدد حالات التسمم



حول "الزقوقو"



من المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال الشهرين الأخيرين.سُجّلت ضد محلات ومؤسسات.بسبب تجاوزات خطيرة.وأشار الرابحي إلى أنّمرتبطة أساساً باستهلاك، فيما ساهمت الأكلات الخفيفة مثل "الكاسكروت" بنسبة هامة من بقية الحالات.وكشف الرابحي عن تسجيلفقط هذا الصيف مقابلفي الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقارب، فيما انخفض عدد الإصابات منالعام الماضي إلىهذه السنة، أي بنسبةوفي سياق الحديث عن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، أوضح الرابحي أنّ الهيئة قامت بحجزثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، مؤكداً أنّ الرقابة ستُكثّف خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي مخاطر صحية محتملة.