Babnet   Latest update 09:13 Tunis

رغم حملات المراقبة... الإستهتار بصحة المواطن يتواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/676d34aacc6b48.35355760_gkleofnhjpqim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 08:47 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أكّد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحيّة للمنتوجات الغذائيّة محمد الرابحي، في مداخلة له على موجات إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الأربعاء 20 أوت 2025، أنّ عمليات الرقابة الأخيرة كشفت عن مخالفات خطيرة في سلامة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، رغم الحملات المكثّفة التي تنفذها فرق الهيئة.

حصيلة المراقبة


* 196 طناً من المواد الغذائية الفاسدة تم حجزها خلال الشهرين الأخيرين.

* 261 محضر مخالفات صحية سُجّلت ضد محلات ومؤسسات.
* 113 محضر حجز عدلي بسبب تجاوزات خطيرة.

وأشار الرابحي إلى أنّ 38% من حالات التسمم الغذائي مرتبطة أساساً باستهلاك السلطات والطواجن، فيما ساهمت الأكلات الخفيفة مثل "الكاسكروت" بنسبة هامة من بقية الحالات.

تراجع في عدد حالات التسمم

وكشف الرابحي عن تسجيل 33 بؤرة تسمم غذائي فقط هذا الصيف مقابل 41 بؤرة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع يقارب 20%، فيما انخفض عدد الإصابات من 722 حالة العام الماضي إلى 290 حالة فقط هذه السنة، أي بنسبة 60%.

حول "الزقوقو"

وفي سياق الحديث عن اقتراب موسم المولد النبوي الشريف، أوضح الرابحي أنّ الهيئة قامت بحجز كميات صغيرة من الزقوقو ثبت أنها غير مطابقة للمواصفات، مؤكداً أنّ الرقابة ستُكثّف خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي مخاطر صحية محتملة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313671


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-26
33°-24
33°-23
34°-23
37°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   1094,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    