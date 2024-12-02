عضو اتحاد الفلاحة أنور الحراثي: توقف عملية جني الزيتون بسبب انهيار الأسعار وعزوف أصحاب المعاصر

أكد أنور الحراثي، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أن عمليات جني الزيتون توقفت في معظم ولايات الجمهورية نتيجة انهيار أسعار البيع وعزوف أصحاب المعاصر عن شراء الكميات المجمعة. وأوضح الحراثي في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم" أن سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون بلغ دينارًا واحدًا في ولاية سيدي بوزيد، التي تتصدر الإنتاج الوطني، مما يشكل خسارة كبيرة للفلاحين حيث لا يغطي هذا السعر تكاليف الجني.وطالب الحراثي وزارة الفلاحة والديوان الوطني للزيت بالتدخل العاجل لاحتواء الكميات المجمعة عبر شراء زيت الزيتون بالسوق المحلية، خاصة أن الديوان يمتلك قدرة تخزين تصل إلى 80 ألف طن في مراكزه الوطنية والجهوية.