بن عروس : القبض على مقاول بناء محل 17 منشور تفتيش !!

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أعلنت فرقة شرطة النجدة بحمام الأنف، يوم أمس، عن إلقاء القبض على مقاول بناء يبلغ من العمر 50 عامًا خلال حملة أمنية داخل قطار الخطوط البعيدة الرابط بين تونس وقابس.



وبحسب التحقيقات، تبين أن المتهم أصيل منطقة دار شعبان الفهري من ولاية نابل، وهو محل 9 مناشير تفتيش صادرة عن وحدات أمنية وهياكل قضائية بتهم تتعلق بإصدار صكوك بدون رصيد، بالإضافة إلى 8 مناشير تفتيش أخرى بتهمة التحيل.





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وتم الاحتفاظ به لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى الجهات المعنية التي أصدرت مناشير التفتيش.



تأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعقب المطلوبين وتطبيق القانون.