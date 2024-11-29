Babnet

نجاح أولى العمليات الجراحية وتشغيل منظومة المواعيد عن بعد بالمستشفى الميداني ببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67497a11a17275.09079132_mpqkegjofhinl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 29 Novembre 2024 - 09:22 قراءة: 0 د, 25 ث
      
نجحت الفرق الطبية بالمستشفى الميداني الجراحي ببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس أمس الخميس بالتعاون مع فريق الجراحة العامة والتخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في اجراء أولى العمليات الجراحية حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.

كما تم أيضا تشغيل منظومة المواعيد عن بعد بالمستشفى الميداني، مما يساهم في تحسين تنظيم الخدمات الصحية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة وهو ما يؤكد جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية متطورة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة حسب نص بلاغ وزارة الصحة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298339


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*