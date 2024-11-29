نجاح أولى العمليات الجراحية وتشغيل منظومة المواعيد عن بعد بالمستشفى الميداني ببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس

نجحت الفرق الطبية بالمستشفى الميداني الجراحي ببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس أمس الخميس بالتعاون مع فريق الجراحة العامة والتخدير والإنعاش من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في اجراء أولى العمليات الجراحية حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.كما تم أيضا تشغيل منظومة المواعيد عن بعد بالمستشفى الميداني، مما يساهم في تحسين تنظيم الخدمات الصحية وتسهيل حصول المرضى على الرعاية اللازمة وهو ما يؤكد جاهزية المستشفى لتقديم خدمات صحية متطورة لسكان المنطقة والمناطق المجاورة حسب نص بلاغ وزارة الصحة.