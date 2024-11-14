هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق سامي الفهري والرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس

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باشرت صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2014 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،في ملف فساد مالي واداري شملت الابحاث فيه الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس منتصر وايلي والمخرج التلفزي سامي الفهري.



ولم يحضر الفهري جلسة المحاكمة في حين أحيل منتصر وايلي بحالة فرار .





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وقدم محامو المتهمين شهادة نشر تفيد ان قرار دائرة الاتهام محل طعن بالتعقيب طالبين التاخير لانتظار مآل قرار محكمة التعقيب.



وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وتمسك بطلباته المدنية السابقة وفوض النظر في التاخير ، شأنه شأن ممثل النيابة العمومية ،فقررت الداىرة تأجيل المحاكمة لجلسة ديسمبر المقبل لانتظار مأل الطعن.

Montassar Ouaïli, sami Fehri