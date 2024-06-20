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غدا جلسة النطق بالحكم في قضية عمر العبيدي

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 09:39 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حددت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس موعد 21 جوان للنظر في قضية وفاة محب النادي الافريقي عمر العبيدي مع تخصيص الجلسة القادمة للمرافعات والحكم في القضية ...

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق 12 عون أمن مع عدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين آخرين، وجميع المتهمين محالين بحالة سراح على ذمة القضية فاستأنفوا الحكم .

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وكان محب النادي الافريقي عمر العبيدي توفي غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس من سنة 2018 اثر انتهاء مقابلة للنادي الافريقي بملعب رادس وحصول مناوشات بين أعوان الأمن وبعض أحباء النادي الافريقي.



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