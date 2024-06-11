النائب محمد علي: " رئيس البرلمان هو من يعطل تنقيح المرسوم 54 "

قال النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي محمد علي ان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة هو من يعطل تنقيح المرسوم 54 مضيفا " البرلمان هو سلطة تشريعية وهي المكلفة بوضع القانون".وأضاف في مداخلة عبر قناة قرطاج + "كل المراسيم معنية بالتنقيح والمرسوم 54 أصبح مرسوم سياسي تستغله المعارضة لانتقاد السلطة في الداخل والخارج".وتابع محمد علي " رئيس الجمهورية اتخذ المرسوم ولكننا نملك كل الصلاحيات للتنقيح وفق ما تتطلبه المصلحة الوطنية متابعا " الرئيس سعيد لا علاقة له بتعطيل جهود تنقيح المرسوم".