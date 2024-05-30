فاطمة المسدي تدعو الي حل غرف التجارة والصناعة لأنها منتخبة منذ كان منذر الزنايدي وزيرا للتحارة ‎

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دعت الاربعاء 29 ماي، النائبة فاطمة المسدي وزيرة التجارة الي حل غرف التجارة والصناعة لأنها متخبة حسب تصريحها منذ سنة 2007 عندما كان منذر الزنايدي وزيرا للتجارة.

وقالت في مداخلتها خلال جلسة عامة بالبرلمان بحضور وزيرة التجارة ان تواجد "غرف منذر الزنايدي من شأنه أن يمس بالأمن في مسألة التصرف في هذه الغرف حيث تتعمد بعضها تعطيل مصالح ونشاط هذه الغرف وافتعال خلافات مع الادارية.



وخاطبت المسدي وزيرة التجارة قائلة "المطلوب تتدخل عاجل من سيادتكم وحل هذه الغرف .... فنحن لسنا مستعدين بعذه الغرف نعملو حملة انتخابية لمنذر الزنايدي".



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وكان مجلس نواب الشعب عقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كلثوم بن رجب القزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).

وكان مجلس نواب الشعب عقد يوم الأربعاء 29 ماي 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور كلثوم بن رجب القزّاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات والوفد المرافق لها، وتضمّن جدول الاعمال النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول المعدّل لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، المعتمد بجينيف بتاريخ 6 ديسمبر2005 (عدد 51/2023).