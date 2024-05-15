العوينة : 20 سنة سجنا لقاتل ضيفته خنقا وعدم سماع الدعوى لابنتها

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قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق كهل أقدم على قتل ضيفته خنقا كما قضت المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق ابنتها...

ويفيد ملف القضية ان الجاني استضاف الأم وابنتها الى شقته بجهة العوينة وقد كان في حالة سكر وحاول اغتصاب الضحية الا انها تصدت له فقام بختقها ثم اخبر ابنتها انه اغمى عليها وطلب منها ان تساعده في نقلها للمستشفى ولما وصلا الى هناك اكد الإطار الطبي وفاتها وتم إيقاف المتهم وابنة الهالكة ورفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وقد كشف تقرير الطب الشرعي ان الهالكة تعرضت للخنق....