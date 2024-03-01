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كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يجتمع بممثلي هياكل الإحاطة بالاستثمارالخاص

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 08:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
في إطار العمل على مزيد دفع الإستثمار الخاص ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اجتمع كاتب الدولة لدى وزيرة الإقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ، يوم الخميس 29 فيفري 2024 بممثلي عدد من هياكل الإحاطة بالاستثمار الخاص.

وكان اللقاء الذي حضره المديرون العامون لكل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، والديوان التونسي للصناعات التقليدية، و مركز النهوض بالصادرات وممثل عن الإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة، مناسبة تم خلالها مناقشة أهم الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

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وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة لقاءات تشاورية يتم عقدها خلال هذه الفترة مع مختلف الاطراف المتدخلة لاسيما مع ممثلي الهياكل العمومية وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني المعنيين بالاستثمار، وهى لقاءات تأتي في سياق حرص الحكومة الداعم للاستثمار والمبادرة الخاصة، والعمل على تسهيل عمل وأنشطة تلك المؤسسات .

وأكد الحاضرون في هذا الإطار على الإستعداد لمزيد احكام التنسيق في ما بينهم لاضفاء مزيد من الفاعلية في معاضدة جهود الدولة لدعم هذه المؤسسات.


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