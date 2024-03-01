اتحاد الشغل يدين بشدّة ايقاف الأمين العام المساعد الطاهري المزّي ويطالب بالافراج الفوري عنه‎

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عبّر مساء الخميس 29 فيفري، المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل عن ادانته ايقاف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهري المزي معتبرا ان القضية المثارة ضده مفتعلة وتتعلق بتفرغه النقابي.



وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالافراج الفوري عن الطاهرى المزي معتبرا ان ايقافه والاحتفاظ به قرار سياسي يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.



وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالافراج الفوري عن الطاهرى المزي معتبرا ان ايقافه والاحتفاظ به قرار سياسي يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.

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كما اعتبر ان ايقاف الامين العام المساعد محاولة للارباك وبث الرعب قبل التجمع الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم السبت 2 مارس بساحة القصبة مجددا الدعوة الي النقابيين للمشاركة بكثافة في هذا التحرك.

