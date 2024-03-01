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اتحاد الشغل يدين بشدّة ايقاف الأمين العام المساعد الطاهري المزّي ويطالب بالافراج الفوري عنه‎

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Publié le Vendredi 01 Mars 2024 - 06:56 قراءة: 0 د, 31 ث
      
عبّر مساء الخميس 29 فيفري، المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل عن ادانته ايقاف الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص الطاهري المزي معتبرا ان القضية المثارة ضده مفتعلة وتتعلق بتفرغه النقابي.

وطالب المكتب التنفيذي الوطني بالافراج الفوري عن الطاهرى المزي معتبرا ان ايقافه والاحتفاظ به قرار سياسي يأتي ضمن سلسلة من المحاكمات الجائرة التي استهدفت عددا من النقابيين.

...

كما اعتبر ان ايقاف الامين العام المساعد محاولة للارباك وبث الرعب قبل التجمع الاحتجاجي المزمع تنظيمه يوم السبت 2 مارس بساحة القصبة مجددا الدعوة الي النقابيين للمشاركة بكثافة في هذا التحرك.


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Comments


1 de 1 commentaires pour l'article 283165

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 01 Mars 2024 à 09h 05m |           
مجرد ادانة لايقاف أمين عام مساعد
اين الاضرابات ؟
اين الاعتصامات ؟
ألم يقل الطبوبي يوم 20 مارس 2022 : رانا معاركية ومافينا ما يتفصل... ومايقدنا حتى حد في العرك وعركنا نعملوه بصوابو
سبحان من فضح لنا النفاق واظهر الكثير من الحقائق


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