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عياشي زمال: حركة عازمون ستشارك في الانتخابات الرئاسية اما بترشيحي او مساندة مترشح ٱخر يتبنى برنامج الحركة

Publié le Mardi 13 Février 2024 - 19:42 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أكد الثلاثاء 13 فيفري، رئيس حركة عازمون عياشي زمال أن حزبه يتجه نحو اتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في نهاية السنة الحالية.

وأفاد عياشي زمال في حوار على اذاعة جوهرة أف أم بأنه سيكون اما مرشح حركة عازمون للانتخابات الرئاسية أو ان الحركة ستساند اي مرشح ٱخر بامكانه تبني برنامج الحركة.

...

وفي هذا السياق توجه العياشي زمال بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيد وقال "نشكر رئيس الجمهورية بعد ان أكد انه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها وأثبت انه يحترم المواعيد الانتخابية".


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