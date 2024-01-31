السلطات التونسية وسفارة فلسطين بتونس تتدخل بعد "اتهامات" الهلال الأحمر لجريح فلسطيني بامتلاك تجهيزات مريبة‎

أفاد الاربعاء 31 جانفي، المواطن الفلسطيني محمد الحداد المرافق لشقيقه الجريح الذي حل بتونس لتلقي العلاج بأن السلطات التونسية وسفارة فلسطين بتونس تدخلت لفض الاشكال الحاصل مع الهلال الأحمر.
وأوضح محمد الحداد أن الهلال الأحمر اتهمه وشقيقه بامتلاك "تجهيزات مريبة" مشيرا الي أن التجهيزات المذكورة تتمثل في حاسوب وميكروفون جلبها معه في اطار عمله كمهندس صوت ومعلق صوتي وان المسألة ستحل بين السلطات وانه سيبقى في تونس حتى استكمال شقيقه للعلاج بعد ان كان عبر عن رغبته في العودة الي غزة بسبب معاملة الهلال الأحمر.
وأوضح محمد الحداد أن الهلال الأحمر اتهمه وشقيقه بامتلاك "تجهيزات مريبة" مشيرا الي أن التجهيزات المذكورة تتمثل في حاسوب وميكروفون جلبها معه في اطار عمله كمهندس صوت ومعلق صوتي وان المسألة ستحل بين السلطات وانه سيبقى في تونس حتى استكمال شقيقه للعلاج بعد ان كان عبر عن رغبته في العودة الي غزة بسبب معاملة الهلال الأحمر.
من جانبها قالت الناطقة باسم الهلال الاحمر بثينة قراقبة ان الهلال الاحمر لم يتهم اي طرف وان ما حصل هو اجراء عادي حيث تم اعلام السلطات الامنية بوجود تجهيزات مريبة في غرفة المريض بالمصحة لم يتم الاعلام عنها بصفة مسبقة.
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