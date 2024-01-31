السلطات التونسية وسفارة فلسطين بتونس تتدخل بعد "اتهامات" الهلال الأحمر لجريح فلسطيني بامتلاك تجهيزات مريبة‎

وأوضح محمد الحداد أن الهلال الأحمر اتهمه وشقيقه بامتلاك "تجهيزات مريبة" مشيرا الي أن التجهيزات المذكورة تتمثل في حاسوب وميكروفون جلبها معه في اطار عمله كمهندس صوت ومعلق صوتي وان المسألة ستحل بين السلطات وانه سيبقى في تونس حتى استكمال شقيقه للعلاج بعد ان كان عبر عن رغبته في العودة الي غزة بسبب معاملة الهلال الأحمر.