رئيس الجمهورية يزور عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين وصلوا الي تونس لتلقّي العلاج‎

أدى ليلة الأحد 3 ديسمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة إلى جرحى العدوان على غزة في عدد من المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة.



يذكر ان طائرة عسكرية وصلت مساء الأحد إلى تونس على متنها جرحى فلسطينيين ضحايا العدوان على قطاع غزة لتلقي العلاج في المصحات والمستشفيات العمومية.

وكانت سيّارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحّة والحماية المدنية والصحّة العسكرية في إنتظار الجرحى الفلسطينيين لنقلهم إلى المستشفيات التونسيّة حيث سيتلقون العلاج.



وقال الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مصطفى الفرجاني، في تصريح إعلامي بأنّ الجرحى سينقلون إلى عدد من المستشفيات العمومية والمصحّات الخاصّة. وأفاد بتكوين لجنة لغرض متابعة تطوّر حالات الجرحى من الفلسطسنيين وحاجاتهم العلاجية إلى حين بلوغ مرحلة الشفاء.وأضاف أن التنسيق متواصل مع السلطات المصرية والهلال الأحمر التونسي والفلسطيني لأجل إستقبال عدد آخر من الجرحى الفلسطنيين في تونس عبر تخصيص رحلات إضافية لإجلائهم.وقال رئيس المركز العسكري للمساعدة الطبية الاستعجالية، العميد مكي بن صالح، في تصريح إعلامي "أنّ الطائرة العسكرية c-130 كانت قد أقلعت فجر، الأحد، من تونس وعلى متنها طاقم طبّي مدني وعسكري وعدد من ممثلي الهلال الأحمر التونسي لجلب الجرحى الفلسطينيين ضحايا الحرب، التّي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على غزة".وأضاف بأن الطائرة كانت تجهزت لنقل 57 جريحا فلسطينيا، غير أن اشكالات في الأذون والتصاريح حالت دون ذلك. وأفاد بأنّه لم تسجل أي مضاعفات لأي من الجرحى خلال الرحلة.