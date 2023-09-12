تحجير السفر وبطاقة جلب في حق رجل الاعمال محمد فريخة

اذن امس قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتحجير السفر على النائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل و رجل الاعمال محمد فريخة وإصدار بطاقة جلب في حقه وذلك في القضية المتعلقة بتجاوزات مالية وإدارية وغسيل الأموال الموقوف على ذمتها وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ومدير عام مساعد لاحدى شركات البترولية التابعة للدولة ، ورئيس مدير عام شركة بترولية .



يذكر أن فريخة شملته الأبحاث فيما عرف بملف التسفير لبؤر التوتر وقد تم الاحتفاظ به سابقا على ذمة الملف ثم بعد استكمال. استنطاقه الابقاء عليه بحالة سراح.

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