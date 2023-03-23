قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أول أمس بعد النظر في ملف القضية المتعلقة باستشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، إثر انفجار لغم أرضي لدى مرور عربة عسكرية من نوع "كربي" ، في إطار القيام بمهمة عملياتية بمرتفعات الشعانبي خلال سنة 2019 بالاعدام في حق الارهابي رائد التواتي من اجل تهم قتل شخص ومن اجل محاولة قتل شخص واحداث جروح وضرب كما قضت المحكمة في حقه زيادة على ذلك بالسجن لمدة 50 سنة من اجل تهم الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي ومن اجل تلقي تدريبات داخل تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية وتوفير مؤونة لفائدة تنظيم ارهابي ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق ارهابي ،كما قضت هيئة الدائرة ايضا بالحكم ب8 سنوات سجنا في حق متهم كان يتعامل مع عناصر كتيبة عقبة ابن نافع ويوفر لهم تجهبزات وهواتف جوالة وتوابعها وقد وجهت له تهمة توفير مواد ومعدات وتجهيزات لفائدة وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية.
في حين قضت المحكمة بسجن فتاة وشاب لمدة 4 سنوات واخصاع المتهمين للمراقبة الادارية مدة 5 سنوات.
اقرأ أيضا: الإرهابي ''رائد التواتي'' الذي تم القبض عليه مصنف خطير جدا
والارهابي رائد التواتي مورط ايضا ، في عملية الطويرف التي استشهد فيها 7 أعوان من الحرس الوطني سنة 2018، وكذلك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في منطقة هنشير التلة من ولاية القصرين سنة 2014.
وقد تم القبض على العنصر الإرهابي المذكور إثر عملية أمنية استباقية قامت بها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني والوحدات المختصة للحرس الوطني وبإشراف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح بحث قضائي في حقه منذ أواخر 2017,وقد تم حجز مخزن سلاح وذخيرة.
في حين قضت المحكمة بسجن فتاة وشاب لمدة 4 سنوات واخصاع المتهمين للمراقبة الادارية مدة 5 سنوات.
اقرأ أيضا: الإرهابي ''رائد التواتي'' الذي تم القبض عليه مصنف خطير جدا
والارهابي رائد التواتي مورط ايضا ، في عملية الطويرف التي استشهد فيها 7 أعوان من الحرس الوطني سنة 2018، وكذلك في الهجوم الإرهابي الذي استهدف عسكريين في منطقة هنشير التلة من ولاية القصرين سنة 2014.
وقد تم القبض على العنصر الإرهابي المذكور إثر عملية أمنية استباقية قامت بها الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني والوحدات المختصة للحرس الوطني وبإشراف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفتح بحث قضائي في حقه منذ أواخر 2017,وقد تم حجز مخزن سلاح وذخيرة.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 263767