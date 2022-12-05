كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح

انتصر منتخب كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح 3-1 اليوم الإثنين بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.





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وساد التكافؤ دقائق المباراة الـ120 إذا لم يكن هناك أي أفضلية كبيرة لأي فريق على الآخر.وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.واتسمت المباراة بالحذر وبدا واضحاً أنّ مستوى الفريقين متقارب إلى حدٍّ كبير.وستلعب كرواتيا مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.