كرواتيا في ربع النهائي بفضل ركلات الترجيح


Publié le Lundi 05 Decembre 2022 - 18:48 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انتصر منتخب كرواتيا على اليابان بركلات الترجيح 3-1 اليوم الإثنين بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ليضمن العبور إلى ربع النهائي.


وساد التكافؤ دقائق المباراة الـ120 إذا لم يكن هناك أي أفضلية كبيرة لأي فريق على الآخر.

..

.

وسجّل ميدا هدف التقدم لليابان قبل دقيقتين من نهاية الشوط لكن بيرسيتش تمكن من منح التعادل لكرواتيا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

واتسمت المباراة بالحذر وبدا واضحاً أنّ مستوى الفريقين متقارب إلى حدٍّ كبير.
..
...


وستلعب كرواتيا مع الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في ربع النهائي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 257925



World cup
  16:00 Japon - Croatie 1-1 (1-3)
  20:00 Brésil - Corée

En continu...

Toutes les news...
الاثنين 05 ديسمبر 2022 | 11 جمادي الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:46 12:17 07:17 05:45
Babnet
15°
 Babnet23° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1423°-1521°-1422°-1325°-16
  • Avoirs en devises
    21650,6

  • (5 dec)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,36055 DT        1$ =3,20240 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 dec)   953,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   