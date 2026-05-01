تصفيات “بال”: النادي الإفريقي يعزز الصدارة بانتصار جديد
حقق النادي الإفريقي فوزًا هامًا على ماكتاون النيجيري بنتيجة 86-77، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.
صدارة مؤكدة وتأهل مسبقوعلى ضوء هذا الانتصار، عزز النادي الإفريقي، الذي ضمن تأهله مسبقًا، موقعه في صدارة ترتيب مجموعة الصحراء برصيد 8 نقاط من أربع مباريات.
مواجهة الحسم من أجل العلامة الكاملةيختتم ممثل تونس مشواره في هذه التصفيات يوم السبت بملاقاة الفتح الرباطي المغربي، انطلاقًا من الساعة 18:00، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز الخامس تواليًا وإنهاء الدور بالعلامة الكاملة.
نظام التأهليتأهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.
النتائج الأخيرة – مجموعة الصحراء* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري: 86-77
* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار السنغالي: 66-67
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55
الترتيب* النادي الإفريقي: 8 نقاط (4 مباريات)
* الفتح الرباطي: 5 نقاط (3 مباريات)
* الأهلي المصري: 5 نقاط (3 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 5 نقاط (4 مباريات)
* داكار السنغالي: 4 نقاط (3 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 3 نقاط (3 مباريات)
بقية البرنامجالسبت 2 ماي 2026
* شبيبة أبيدجان – داكار (15:00)
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)
الأحد 3 ماي 2026
* داكار – ماكتاون (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
