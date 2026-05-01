Babnet   Latest update 20:27 Tunis

تصفيات “بال”: النادي الإفريقي يعزز الصدارة بانتصار جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f4fbf83e5a54.14750873_khejfmilgpqno.jpg>
Publié le Vendredi 01 Mai 2026 - 20:14
      
حقق النادي الإفريقي فوزًا هامًا على ماكتاون النيجيري بنتيجة 86-77، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية لبطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة “بال” في نسختها السادسة.

صدارة مؤكدة وتأهل مسبق

وعلى ضوء هذا الانتصار، عزز النادي الإفريقي، الذي ضمن تأهله مسبقًا، موقعه في صدارة ترتيب مجموعة الصحراء برصيد 8 نقاط من أربع مباريات.

مواجهة الحسم من أجل العلامة الكاملة

يختتم ممثل تونس مشواره في هذه التصفيات يوم السبت بملاقاة الفتح الرباطي المغربي، انطلاقًا من الساعة 18:00، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز الخامس تواليًا وإنهاء الدور بالعلامة الكاملة.

نظام التأهل

يتأهل أصحاب المراتب الأربع الأولى من مجموعتي الصحراء وكالاهاري إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

النتائج الأخيرة – مجموعة الصحراء

* النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري: 86-77
* الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري: 89-80
* الفتح الرباطي – داكار السنغالي: 66-67
* النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان: 79-74
* داكار – الأهلي المصري: 72-76
* ماكتاون – الفتح الرباطي: 72-97
* النادي الإفريقي – الأهلي المصري: 69-68
* ماكتاون – شبيبة أبيدجان: 76-68
* النادي الإفريقي – داكار: 85-79
* الفتح الرباطي – شبيبة أبيدجان: 85-55

الترتيب

* النادي الإفريقي: 8 نقاط (4 مباريات)
* الفتح الرباطي: 5 نقاط (3 مباريات)
* الأهلي المصري: 5 نقاط (3 مباريات)
* ماكتاون النيجيري: 5 نقاط (4 مباريات)
* داكار السنغالي: 4 نقاط (3 مباريات)
* شبيبة أبيدجان: 3 نقاط (3 مباريات)

بقية البرنامج

السبت 2 ماي 2026

* شبيبة أبيدجان – داكار (15:00)
* النادي الإفريقي – الفتح الرباطي (18:00)

الأحد 3 ماي 2026

* داكار – ماكتاون (15:00)
* الفتح الرباطي – الأهلي المصري (18:00)
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328479

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 01 ماي 2026 | 14 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:46
19:10
16:02
12:23
05:25
03:49
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet22°
17° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
20°-14
27°-12
30°-16
30°-17
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>