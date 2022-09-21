افاد الاستاذ مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع فيما عرف بملف التسفير ل"باب نات " اليوم الخميس 21 سبتمبر 2022 ان القطب القضائي لمكافحة الأرهاب قرر تأجيل التحقيق مع راشد الغنوشي في قضية ما يعرف بالتسفير الى يوم 28 نوفمبر كما قرر الابقاء عليه في حالة سراح على ذمة الملف.
القطب القضائي لمكافحة الأرهاب يبقي على الغنوشي بحالة سراح ويؤجل استنطاقه لجلسة 28 نوفمبر
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