مصطفى عبد الكبير " ليبيا تحتجز تونسيين في شكل رهائن"

كشف الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن احتجاز العديد من التونسيين قسرا في ليبيا.
وكان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أفاد منذ أسبوع بان عناصر مسلحة في ليبيا قامت باحتجاز 9 تونسيين اصيلي ولاية القصرين، واقتيادهم الى وجهة غير معلومة .
واضاف عبد الكبير، في تصريحلاذاعة شمس اف ام يوم الاحد 11 سبتمبر 2022، بانه اتصل بسفارة تونس في ليبيا وهو بصدد العمل بالتنسيق مع الليبيين على اطلاق سراح المحتجزين.
وحمّل عبد الكبير السلطات الليبية مسؤولية سلامة التونسيين التسعة المحتجزين، مسؤولية سلامتهم، معبرا عن استغرابه من ما اسماه عملية اختطاف، خاصة وان هؤلاء التونسيين هم عمال بمصنع ومعروفون لدى الجهات الامنية، منذ سنوات.
وكتب مصطفى عبد الكبير في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية:
"فضيحة باتم معنى الكلمة
الاحتجاز القسري لأبنائنا في شكل رهاىءن كارثة
في لبييا دون وجهة حق فضيحة بكل المقاييس
ودون اي تهم
الايقافات على الهوية
هذا مخالف لكل الاعراف والقوانين الوطنية والدولية
ونحمل كل الأطراف مسؤولية سلامة أبنائنا
الاطلاق الفوري ودون قيد او شرط
هناك تطمينات كبيرة وصلتنا من مسؤولين ليبين ووجوه حقوقية ووجهاء
نحب رجال لبييا وأصدقائي غدوة يوقفو معاي وقفة عز
رسالة للشرفاء اللبيين
ما هكذا تكون العلاقات
انشاء غدوة يكون الحل بإذن الله
مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان"
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