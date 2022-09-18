مصطفى عبد الكبير " ليبيا تحتجز تونسيين في شكل رهائن"

كشف الحقوقي مصطفى عبد الكبير في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك عن احتجاز العديد من التونسيين قسرا في ليبيا.





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وكان مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، أفاد منذ أسبوع بان عناصر مسلحة في ليبيا قامت باحتجاز 9 تونسيين اصيلي ولاية القصرين، واقتيادهم الى وجهة غير معلومة .واضاف عبد الكبير، في تصريحلاذاعة شمس اف ام يوم الاحد 11 سبتمبر 2022، بانه اتصل بسفارة تونس في ليبيا وهو بصدد العمل بالتنسيق مع الليبيين على اطلاق سراح المحتجزين.وحمّل عبد الكبير السلطات الليبية مسؤولية سلامة التونسيين التسعة المحتجزين، مسؤولية سلامتهم، معبرا عن استغرابه من ما اسماه عملية اختطاف، خاصة وان هؤلاء التونسيين هم عمال بمصنع ومعروفون لدى الجهات الامنية، منذ سنوات."فضيحة باتم معنى الكلمةالاحتجاز القسري لأبنائنا في شكل رهاىءن كارثةفي لبييا دون وجهة حق فضيحة بكل المقاييسودون اي تهمالايقافات على الهويةهذا مخالف لكل الاعراف والقوانين الوطنية والدوليةونحمل كل الأطراف مسؤولية سلامة أبنائناالاطلاق الفوري ودون قيد او شرطهناك تطمينات كبيرة وصلتنا من مسؤولين ليبين ووجوه حقوقية ووجهاءنحب رجال لبييا وأصدقائي غدوة يوقفو معاي وقفة عزرسالة للشرفاء اللبيينما هكذا تكون العلاقاتانشاء غدوة يكون الحل بإذن اللهمصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان"