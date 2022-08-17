لطفي العبدلي يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل ويعرض جميع ممتلكاته للبيع لمغادرة البلاد


Publié le Mercredi 17 Août 2022 - 20:13قراءة: 0 د, 21 ث
      
أكد الاربعاء 17 أوت، الفنان لطفي العبدلي تلقيه تهديدات بالقتل وتعرضه وعائلته للهرسلة من طرف من وصفها المافيا الصغيرة الحاملة للسلاح موضحا أنه لا يتحدث عن الأمنيين الذين يقومون بواجبهم بل عن فئة معروفة حسب تعبيره.
وقال العبدلي ان الامر لم يعد يتعلق بحرية التعبير بل اصبح يتعلق بالحياة والموت معلنا عرض جميع ممتلكاته من مسكن وسيارة ومقهى ومطعم للبيع استعدادا لمغادرة البلاد.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 251520

Hamditch  (Tunisia)  |Mercredi 17 Août 2022 à 21h 22m |           
Il a l'air triste pour la première fois



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