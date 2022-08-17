لطفي العبدلي يؤكد تلقيه تهديدات بالقتل ويعرض جميع ممتلكاته للبيع لمغادرة البلاد

أكد الاربعاء 17 أوت، الفنان لطفي العبدلي تلقيه تهديدات بالقتل وتعرضه وعائلته للهرسلة من طرف من وصفها المافيا الصغيرة الحاملة للسلاح موضحا أنه لا يتحدث عن الأمنيين الذين يقومون بواجبهم بل عن فئة معروفة حسب تعبيره.وقال العبدلي ان الامر لم يعد يتعلق بحرية التعبير بل اصبح يتعلق بالحياة والموت معلنا عرض جميع ممتلكاته من مسكن وسيارة ومقهى ومطعم للبيع استعدادا لمغادرة البلاد.