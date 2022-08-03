سعيّد :’’ بعض الهبات المسندة للدولة التونسية خلال الـ10 سنوات الأخيرة استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء’’


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 22:03قراءة: 0 د, 46 ث
      
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ترتيب الآثار القانونية عن التجاوزات التي أظهرها التقرير الخاص بجرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة والذي أعدّته وزارة المالية.


وأوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه اليوم الأربعاء 3 أوت بقصر قرطاج وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي أنّ الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد يد القضاء، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف "إذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.''




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