حادثة العنف بمطار تونس قرطاج .... هذا ما قرره القضاء


Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 - 21:56قراءة: 0 د, 17 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 الإفراج عن 8 أجانب من جنسيات دول جنوب الصحراء ، بعد أن تم إيقافهم على خلفية الأحداث التي شهدها مطار تونس قرطاج الدولي واحداث الفوضى بسبب الغاء رحلة للمتهمين.



هذا وقررت الدائرة تأخير مواصلة النظر في القضية المرفوعة ضد المتهمين الثمانية الى موعد لاحق استجابة لطلبات محاميهم.

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