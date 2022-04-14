تعرض منظّم اكبر موائد إفطار بالكبارية للطعن بسكين


Publié le Jeudi 14 Avril 2022 - 10:33 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تعهد أعوان مركز الأمن الوطني بالكبارية بالبحث في حادثة الطعن التى تعرض لها ليلة أمس منظم اكبر موائد إفطار بالجهة المعروف باسم" علي كحلة " ،حيث هاجمه أحد المنحرفين في غفلة من جميع الحاضرين بسكين وسدد له عدة طعنات على مستوى الوجه والظهر ثم لاذ بالفرار ولا تزال الابحاث جارية للقبض عليه ،في حين تم نقل المتضرر لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

...

هذا وتمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية الفاعل وهو شاب في العقد الثاني ومن ذوي السوابق العدلية في الاجرام والاعتداء بالعنف الشديد.
يذكر أن "علي كحلة" إعتاد على تنظيم موائد الإفطار الخيرية لفائدة عابري السبيل والمحتاجين و الطلبة الاجانب

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