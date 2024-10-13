بعد ادعاء منعه دخول الروضة الشريفة.. نجم عربي يثير الجدل بفيديو جديد عن السعودية
ظهر الفنان الإماراتي عبد الله بالخير في فيديو جديد بعد الضجة التي أثيرت مؤخرا حول منعه من دخول الروضة الشريفة في المدينة المنورة دون تصريح مسبق.
وقال بالخير في الفيديو الذي نشره يوم السبت على صفحته في منصة "إنستغرام": "أول شي إذا كانت السعودية وشعب السعودية فهموا فهم غير صحيح عني أني أسأت ممكن أو ما وفقت في بعض التصرفات أو الكلمات فأنا أعتذر للجميع.. أنا أعرف مكانة السعودية ومقدر لها وليس أنا وحدي بل العالم يعرف وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم بذل وصرف ولا زال يصرف، المليارات سنويا والحكومة أخذت على عاتقها هذا الصرح الجميل وكل سنة بالتطوير والتجديد باذلة قصارى جهدها من أجل رفعة المسلمين ورفعة الإسلام ورفعة راية الإسلام فالشكر والتقدير والحب للملك حفظه الله ولوي عهده الأمير حفظه الله والحكومة الرشيدة والناس العامة في هذه المجالات.."
وقال بالخير في الفيديو الذي نشره يوم السبت على صفحته في منصة "إنستغرام": "أول شي إذا كانت السعودية وشعب السعودية فهموا فهم غير صحيح عني أني أسأت ممكن أو ما وفقت في بعض التصرفات أو الكلمات فأنا أعتذر للجميع.. أنا أعرف مكانة السعودية ومقدر لها وليس أنا وحدي بل العالم يعرف وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم بذل وصرف ولا زال يصرف، المليارات سنويا والحكومة أخذت على عاتقها هذا الصرح الجميل وكل سنة بالتطوير والتجديد باذلة قصارى جهدها من أجل رفعة المسلمين ورفعة الإسلام ورفعة راية الإسلام فالشكر والتقدير والحب للملك حفظه الله ولوي عهده الأمير حفظه الله والحكومة الرشيدة والناس العامة في هذه المجالات.."
وأثارت تصريحات النجم الإماراتي تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم: "الإعتذار من شيم الكبار، لكن نرجو اخذ الحيطه فالمرات المقبله ويجب معرفة الشروط والأحكام بخصوص الأماكن المقدسة وطريقة الزيارة والأهم ان لا يوجد شخص فوق النظام".
وعلق آخر: "لو إنك تعرف كان احترمت البلد الحرام عيب عليك الي سويته من اجل البحث عن الشهره تريد تخالف الانظمه اشوف انك ما تقدر تخالف المرور في الامارات وتجي تبرر الحين لكن المفروض يتم محاسبتك حسب النظام على نشر هذه الاكاذيب ومحاوله اثارة الفوضى".
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