بعد ادعاء منعه دخول الروضة الشريفة.. نجم عربي يثير الجدل بفيديو جديد عن السعودية

وقال بالخير في الفيديو الذي نشره يوم السبت على صفحته في منصة "إنستغرام": "أول شي إذا كانت السعودية وشعب السعودية فهموا فهم غير صحيح عني أني أسأت ممكن أو ما وفقت في بعض التصرفات أو الكلمات فأنا أعتذر للجميع.. أنا أعرف مكانة السعودية ومقدر لها وليس أنا وحدي بل العالم يعرف وأعرف الملوك والأمراء والشعب السعودي كم بذل وصرف ولا زال يصرف، المليارات سنويا والحكومة أخذت على عاتقها هذا الصرح الجميل وكل سنة بالتطوير والتجديد باذلة قصارى جهدها من أجل رفعة المسلمين ورفعة الإسلام ورفعة راية الإسلام فالشكر والتقدير والحب للملك حفظه الله ولوي عهده الأمير حفظه الله والحكومة الرشيدة والناس العامة في هذه المجالات.."