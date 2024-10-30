رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة الى هنشير الشعّال بصفاقس

ويعد هنشير الشعّال حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا.

وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني الى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت، ويعرف حاليا عديد الاشكاليات.