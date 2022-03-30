استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة
رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة
En continu
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 30 مارس 2022 | 27 شعبان 1443
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:09
|18:42
|15:56
|12:31
|06:08
|04:41
|
17°
|26°
|% 67
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
2.57 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|26°-15
|20°-12
|18°-11
|16°-8
|16°-9
- Avoirs en devises
22644,4
(30 mars)
- Jours d'importation
124
- 1 € = 3,27601 DT 1$ =2,98420 DT
- Solde Compte du Trésor (30 mars) 1442,3 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(2 160 725) كوفيد 19: تراجع نسبة التحاليل الاي
( 73 579) الشروق: انزال لزهر اللونغو من طا
( 44 962) القضاء يصدر حكمه على سهام بن سدرين
( 35 370) زيلينسكي يطلب دعم اليهود في أنحاء
( 32 591) موزاييك توقف فقرة ومنتجها عن العمل
( 32 086) الحكم على المترشح للانتخابات الرئا
( 30 383) قضية الكوكايين: الإحتفاظ بنور شيبة
( 29 280) رفع قضية ضد قناة الحوار التونسي..
( 25 953) بعد رفع الاقامة الجبرية وتأكيد وزا
( 21 653) قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في ا
( 21 063) إسرائيل تشهد اليوم أكبر جنازة في ت
( 20 599) الغزو الروسي: موسكو تكشف لأول مرة
( 20 186) تعليق عياض اللومي حول خبر فتح ت
( 18 955) الافراج عن "الفنان" الشعبي وليد ا
( 18 264) 8 أشهر سجنا ضدها : مريم اللغماني ت
( 17 295) عبيد البريكي : اتصلت بالرئيس بشان
( 16 815) الطبوبي: إتصلت بي رئيس الحكومة وهي
( 16 491) بعد تحجير السفر عليه: مدير أمن الد
( 16 326) تحويل جزئي لحركة المرور بالطريق ا
( 15 540) أمطار متفرقة الليلة بالشمال والوسط
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 243746