الاحتفاظ بصحفي إذاعة موزاييك خليفة القاسمي لرفضه الكشف عن مصادره


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 21:22قراءة: 0 د, 39 ث
      
أفادت نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين أميرة محمد في تدوينة لها على صفحتها الخاصة فيسبوك أنه تقرر الاحتفاظ بصحفي ومراسل إذاعة موزاييك على خلفية عدم كشفه عن مصادره.
وأوضحت أميرة محمد إحالة الصحفي خليفة القاسمي لم تتم على معنى المرسوم 115 بل على معنى قانون الإرهاب لسنة 2013.
...


على خلفية مقال صحفي

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من ناحية أخرى أفادت عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسين ريم السوودي، انه تقرر الاحتفاظ بمراسل اذاعة موزاييك أف ام في القيروان خليفة القاسمي، بعد 9 ساعات من التحقيق معه في العوينة على خلفية مقال صحفي.

وبينت عضو نقابة الصحفيين، لحقائق اون لاين، انه تم التحقيق مع الصحفي خليفة القاسمي بسبب نشر خبر يتعلق بكشف مجموعة إرهابية ، حيث طلب منه الكشف عن مصادر خبره، وتقرر الاحتفاظ به على ذمة التحقيق لمدة 5 ايام.




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