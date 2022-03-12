وزارة الداخلية : حجز أكثر من ثلاثة آلاف طن من المواد المدعمة والغذائية خلال اليومين الماضيين

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أفادت وزارة الداخلية بأن الحملات الأمنية، التي استهدفت خلال اليومين الماضيين (10 و11 مارس) ظاهرتي التهريب والاحتكار، أسفرت عن حجز 3028 طنا من المواد المدعمة والمواد الغذائية المختلفة وأكثر من 620 طنا من الحبوب والبقول والمواد العلفية.وأضافت الوزارة، في بيانات نشرتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أنه تم أيضا حجز 17683 لترا من الزيت النباتي و10250 لترا من الحليب و 826788 بيضة و120902 علبة من المواد المصبرة و371707 قوارير مياه معدنية ومشروبات غازية وعصير و10050 لترا من البنزين و32110 علب سجائر.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر تكثيف الحملات الأمنية لمقاومة ظاهرة الاحتكار والمضاربة والكشف عن المتورطين فيها، وأكد في لقائه أول أمس برئيسة الحكومة انطلاق ما أسماه بـ"عملية تطهير البلاد من المضاربين والمحتكرين" وعلى أنه "لا أحد فوق القانون وأن العمل سيتواصل للتصدي لكل من يعبث بقوت المواطنين".ويشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قالت إن مصالحها قامت بداية من الخميس بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة بعديد الحملات المتزامنة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين على كامل تراب الجمهورية وشملت المطاحن والمخازن المصرّح بها والمخازن العشوائية إضافة إلى مراقبة وسائل نقل البضائع على الطرقات.