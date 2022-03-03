15 سنة سجنا لعجوز تخصصت تهريب الكوكايين من المغرب الى تونس

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قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن لمدة 15 سنة في حق عجوز وجهت لها تهمة توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب ومسك وحيازة مادة مخدرة بغية ترويجها وذاك على خلفية ضبطها خلال سنة 2021 بمطار تونس قرطاج قادمة من المغرب وبحوزتها حوالي 300 غرام من مخدر الكوكايين .وباستنطاق المتهمة اعترفت بما نسب اليها وبينت أنها هربت كمية الكوكايين من المغرب بعد أن جزئتها وابتلعتها ،موضحة أنها تخصصت تهريب الكوكايين بين المغرب وتونس.