15 سنة سجنا لعجوز تخصصت تهريب الكوكايين من المغرب الى تونس


Publié le Jeudi 03 Mars 2022 - 10:16قراءة: 0 د, 23 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن لمدة 15 سنة في حق عجوز وجهت لها تهمة توريد مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب ومسك وحيازة مادة مخدرة بغية ترويجها وذاك على خلفية ضبطها خلال سنة 2021 بمطار تونس قرطاج قادمة من المغرب وبحوزتها حوالي 300 غرام من مخدر الكوكايين .

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وباستنطاق المتهمة اعترفت بما نسب اليها وبينت أنها هربت كمية الكوكايين من المغرب بعد أن جزئتها وابتلعتها ،موضحة أنها تخصصت تهريب الكوكايين بين المغرب وتونس.

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