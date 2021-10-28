صفاقس| إتحاد الشغل: عمال 174 مؤسسة خاصة شاركوا في إضراب اليوم

قال مصدر نقابي في صفاقس اليوم أن عمال حوالي 174 مؤسسة خاصة شاركوا في الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد بصفاقس اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 وقد أكد ذات المصدر أن الاضراب نجح بنسبة عالية جدا تفوق 90 بالمائة.وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، استغرب الاربعاء، الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس، الخميس 28 أكتوبر 2021 ، معتبرا "ان هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد"وكان الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس المسؤول عن القطاع الخاص، محمد عباس، قال في تصريح اعلامي الاثنين الفارط، أن الدعوة الى الاضراب الجهوي في القطاع الخاص ياتي على خلفية ما جاء في المفاوضات الاجتماعية الجهوية والاتفاقية الاطارية المبرمة منذ سنة 2020 حول الزيادة في الأجور والزيادة في قيمة الدرجة في القطاع الخاص والتي تعطّلت بسبب جائحة كورونا وعدم التزام منظمة الاعراف في الجهة استئناف المفاوضات بشانها".واكد اتحاد الصناعة في بيانه، ان من "واجبه التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة".