الدورة الحادية عشرة للمسابقة السنوية Orange Summer Challenge: "التكنولوجيات المبتكرة لرسكلة النفايات البلاستيكية من أجل بيئة سليمة ومتوازنة"

بلاغ صحفي -

بالشراكة معGoogle وبدعم من والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي تشرف على تنفيذه وكالة التعاون الدوليGIZ ، تشهد التظاهرة السنويةOrange Summer Challenge الموجهة للشبان المهتمين بالابتكار وأحدث الإصدارات التكنولوجية بمركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي Orange Digital Center هذه السنة حضور ومشاركة مميزة في الدورة الحادية عشرة لشريكين معروفين على الصعيد العالمي على غرار شركتي Sisley، الشركة الرائدة عالميا في صناعة مستحضرات التجميل وPaprec، الشركة الفرنسية الرائدة في جمع و رسكلة النفايات البلاستيكية والصناعية والمنزلية بهدف تقديم أفضل دعم ممكن للفرق الشابة من الطلبة خلال فعاليات الحدث التكنولوجي السنوي وكذلك مرافقتهم لبعث مشاريعهم المبتكرة و إطلاق مؤسساتهم الناشئة في مجال الاقتصاد الأخضر.



وفي هذا الإطار وعلى مدى 3 أشهر خلال فترة الصيف تحت إشراف وتدريب وتأطير موجه خصيصا من شركاء وخبراء مدرسة تعليم البرمجة Ecole du code وFabLab Solidaire EL FabSpace Lac لمركز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي Orange Digital Center قام 4 فرق من الطلبة الشبان في تجربة فريدة من نوعها على العمل على تطوير 4 حلول تكنولوجية عالية الجودة تتعلق بموضوع هذه الدورة تحت عنوان التكنولوجيات المبتكرة لرسكلة النفايات البلاستيكية، والذي يعدّ موضوع الساعة وبالغ الأهمية حيث على سبيل المثال، ووفقا لدراسة حديثة أجريت من الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) فإن تونس تترك ما يقارب من مليون طن من النفايات البلاستيكية في الطبيعة! وهذا موضوع ذو أهمية كبيرة أيضا للقارة الإفريقية خاصّة وأن 4 دول أخرى قررت هذه السنة من الانضمام إلى تونس في إطار تنظيم مسابقة Orange Summer Challenge لسنة2021 خلال نفس الفترة والتوقيت من خلال شبكة مراكز أورنج للتطوير والإبتكار الرقمي Orange Digital Center في كلّ من السنيغال، أثيوبيا، الكاميرون وكوت ديفوار.



وخلال فعاليات حفل توزيع جوائز Orange Summer Challenge لسنة 2021 الذي تمّ تنظيمه يوم 14 أكتوبر بتونس العاصمة تمكن الطلبة الشبان المشاركين من استعراض إبداعاتهم والدفاع عن مشاريعهم أمام عدد من الحاضرين من المختصين والخبراء والمستثمرين والجهات الفاعلة في مجال الاقتصاد الأخضر.



وقد تمّ إجراء عملية التصويت بالنسبة للجمهور الحاضر عبر تطبيقة الهاتف الجوّال وشكّل 40٪ من النتيجة الإجمالية لأربعة حلول تكنولوجية مبتكرة تمّ عرضها من طرف الطلبة:



§ Greenta ، حاويات ذكية موجهة لأحباء ومشجعي الأندية الرياضية: حل تكنولوجي عبارة عن



شبكة حاويات ذكية لتشجيع أحباء الأندية الرياضية على جمع النفايات البلاستيكية، ويسمح النظام للمشجعين بكسب نقاط قابلة للتحويل في متاجر نواديهم المفضلة ودعم ناديهم للفوز من خلال تصنيف المسابقة الوطنية Greenta League، وقد تم تجهيز الحاويات بنظام الفرز والضغط وسيتم نشرها بشكل أساسي في الشواطئ العامة والمساحات والفضاءات الكبرى والجامعات.



§ Vallean ، جهاز متحرك لتصفية مياه الأودية وتدفق مجرى المياه : حلّ تكنولوجي عبارة عن



نظام تجميع مستقل لتصفية الوديان ومياه الوديان وتدفق مجرى المياه من النفايات البلاستيكية العائمة. يتم تثبيت Vallean في المصبات المائية حيث يقوم بجمع النفايات البلاستيكية وترشيحها وتخزينها في خزانات باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي، والنظام مزوّد أيضا بأجهزة استشعار لإعطاء حالة ملء خزانات الماء وحالة الالة.



§ E-kolekti ، خدمة جمع البلاستيك بين جامعي النّفايات البلاستيكيّة والخواص : خدمة جمع



النفايات ، جامعي القمامة والبلاستيك في تونس الذين يعيشون من خلال جمع المواد البلاستيكية وغيرها من المنتوجات القابلة للرسكلة وتتيح E-kolekti للعربات الذكية لجامعي النفايات من تبسيط وتحسين المجموعة غير المنظمة من النفايات البلاستيكية بفضل نظام الضغط ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المتكامل.



يتمّ جمع النفايات بين والخواص وشبكة جامعي النفايات البلاستيكية عبر تطبيقة للهاتف الجوّال وخدمة مكافأة الخوّاص.



§ Rovoo ، جامع بحري للنفايات البلاستيكية العائمة: وعبارة عن حاويات بحرية ذكية ومستقلة



تقوم بجمع وفرز النفايات البلاستيكية العائمة عن طريق تحديد المناطق الأكثر تلوثًا، يتم توصيل الروبوت عبر تطبيقة جوّال لإشعار مستوى الشحن ويمكن تحويله إلى وضع التحكم عن بُعد في حالة حدوث عطل.



كما أن Rovoo موجهة إلى البلديات والفاعلين السياحيين والديوان الوطني للصيد البحري والمنظمات البيئية التي تعمل على تقليص التلوث وحماية الأنواع البحرية.



وبعد التصويت العام تم الإعلان عن الفائزين في لمسابقة Orange Summer Challenge 2021 وأفرزت النتائج عن تتويج مشروع Greenta.بالمرتبة الأولى فيما آلت المرتبة الثانية لمشروع E- kolekti أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب مشروع Vallean وتحصل مشروع Rovoo على المرتبة الرابعة بالإضافة إلى الجوائز المالية المقدمة Coup de cœur de Google الممنوحة لـGreenta وكل من Sisley و Paprec إلى E-kolekti، يلتزم جميع الشركاء بشكل خاص بدعم الفرق الراغبة في بعث مشاريعها المبتكرة الموجهة للاقتصاد الأخضر.



حظ سعيد لجميع الطلبة الشبان الموهوبين والمبدعين في مجال المحافظة على البيئة وبوضع التكنولوجيا الرقمية في خدمة بيئة سليمة ومتوازنة.



موعدنا يتجدد السنة القادمة مع مسابقة Orange Summer Challenge في نسختها الثانية عشرة



