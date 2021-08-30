الإحتفاظ بعوني ديوانة في علاقة بعملية حجز 15 صفيحة كوكايين بحوزة مسافرة

عاد العميد هيثم الزناد الناطق الرسمي بإسم الإدارة العامة للديوانة في برنامج أحلى صباح على اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 30 أوت 2021 على النجاح الذي حققته مصالح الديوانة في ميناء حلق الوادي الشمالي، حيث تمكنت الأسبوع الماضي من حجز 17,5 كلغ من الكوكايين بحوزة مسافرة قادمة من روما .
ولفت العميد هيثم زناد إلى أنه تم حجز الكمية على متن سيارة في شكل 15 صفيحة، وقيمتها ما يعادل 5 مليارات حسب مصادر أمنية في مجال مكافحة المخدرات.
وحول مدى تورّط عوني ديوانة في القضية، أشار زناد إلى أن الموضوع مطروح في إطار الأبحاث ولم يتحدد بعد إن كانا متورطين أم لا، قائلا ' حسب تصريحات المشتبه بها وبالإطلاع على اتصالاتها قبل القدوم إلى تونس، تبين أن هناك أطراف من الديوانة وشخص آخر لا يعمل في الميناء المذكور كانوا على اتّصال بها، في انتظار الاستجوابات والمكافحات وما ستكشفه الأبحاث..'
وكانت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تمكنت فجر يوم الأحد 15 أوت 2021 من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 17520 غراما مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.
وتتمثل تفاصيل العملية في تفطن أعوان فرقة التفتيش بالأشعة إلى وجود أجسام مشبوهة في أماكن مختلفة من السيارة وباخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين تم العثور على صفائح المخدرات.
ووفق بلاغ لمصالح الديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.
ووفق نفس المصدر تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالح الديوانة، حيث حجزت خلال سنة 2019 كمية جملية قدرها 6806.7 غرام وحجزت خلال سنة 2020 ما مجموعه 6099.4 غرام.
ولفت العميد هيثم زناد إلى أنه تم حجز الكمية على متن سيارة في شكل 15 صفيحة، وقيمتها ما يعادل 5 مليارات حسب مصادر أمنية في مجال مكافحة المخدرات.
وحول مدى تورّط عوني ديوانة في القضية، أشار زناد إلى أن الموضوع مطروح في إطار الأبحاث ولم يتحدد بعد إن كانا متورطين أم لا، قائلا ' حسب تصريحات المشتبه بها وبالإطلاع على اتصالاتها قبل القدوم إلى تونس، تبين أن هناك أطراف من الديوانة وشخص آخر لا يعمل في الميناء المذكور كانوا على اتّصال بها، في انتظار الاستجوابات والمكافحات وما ستكشفه الأبحاث..'
وكانت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي تمكنت فجر يوم الأحد 15 أوت 2021 من إحباط محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 17520 غراما مخفية بإحكام داخل سيارة قادمة من ميناء روما تقودها مواطنة تونسية مقيمة بالخارج.
وتتمثل تفاصيل العملية في تفطن أعوان فرقة التفتيش بالأشعة إلى وجود أجسام مشبوهة في أماكن مختلفة من السيارة وباخضاعها للتفتيش الدقيق من قبل فرقة تفتيش المسافرين تم العثور على صفائح المخدرات.
ووفق بلاغ لمصالح الديوانة تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث.
ووفق نفس المصدر تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها من حيث كمية الكوكايين المحجوزة من قبل مصالح الديوانة، حيث حجزت خلال سنة 2019 كمية جملية قدرها 6806.7 غرام وحجزت خلال سنة 2020 ما مجموعه 6099.4 غرام.
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